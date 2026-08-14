看股市直播遭搭訕　內地男入兩千人炒股群除自己全是｢媒｣被騙30萬

一場尋常的股市直播，竟然是精心佈局的「薦股殺豬盤」。內地股民林先生此前在抖音觀看股票分析直播時，遭埋伏在直播間的詐騙分子搭訕，被拉入一個兩千餘人的「中信證券交流群」，在高收益誘惑及假冒券商分析師的誘導下，最終被騙走30萬元（人民幣，下同）。據警察透露，這個兩千人的群，除了林先生其餘人全是「媒」。



男子進2724人的炒股群除了自己全是「媒」。（AI圖片）

內地股民林先生在抖音觀看股票分析直播時，遭埋伏在直播間的詐騙分子搭訕，最終被騙走30萬元。（澎湃新聞）

林先生的持倉記錄。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，林先生說，當初他在抖音觀看股市大盤分析直播時，一名自稱是「中信股票主力拉升群」的人士主動添加其為好友，隨後以發佈更多信息為由，誘導他加個人微信。之後詐騙分子通過微信向林先生發送第三方連結，要求他下載另一個聊天軟件，並將他拉入一個「中信證券交流337群」。

群內顯示成員有2724人。警方指，這個群完全是一個為林先生量身打造，因為除了他這個唯一受害人，其餘所有人都是「媒」。 群內假分析師「喊單」發出買賣指令，其他「媒」則曬出盈利截圖，營造出獲利的火爆氛圍，從而利用從眾心理消除林先生的戒備心。

在這種高收益的氛圍下，林先生觀望三四天後便下載了專屬交易App，並往賬戶充錢並進行股票交易。

林先生的持倉記錄。（澎湃新聞）

交流群聊天記錄。（澎湃新聞）

6月22日，「華潤新能源」迎來新股申購，官方發行價為每股10.11元。群內一名自稱是「中信證券首席策略師」的皮某聲稱，能以每股3元的價格購入該股，鼓動林先生購買該股票。按此前對方提供的收益圖，林先生第一筆充值入賬戶的20萬元已漲至88萬元，購買的華潤新能源股票盈利約635萬元。對方讓林先生繼續充值30萬元，並暗示利潤更大。

但當時林先生察覺事情有異，便沒有繼續往賬戶充錢，而是試圖將賬戶內的金額全部提取出來，然而只能提出兩筆小額現金2287元，一旦想大額提現時，詐騙分子便以各種理由層層設卡拒絕，比如「操作失誤導致賬戶風控凍結」、「收益已達合同條款，需額外繳納勞務費」，需繳納25萬元才可重新提現。

林先生的轉出記錄，但只能轉出小額現金，大額現金無法提現。（澎湃新聞）

為了儘快套現，林先生便向詐騙分子單獨匯款10萬元作為所謂的「勞務費」。直到付清勞務費後，提現依然杳無音信，林先生才決定報案。

經調查發現，林先生轉賬10萬元的收款方是一家註冊於河南的文化傳媒公司。警方指出，這類公司本質上只是詐騙集團的「代收款洗錢工具」。不少涉案公司的老闆被抓後，交代只是代收款賺取微薄佣金，並不清楚被騙者的資金最終流向。

詐騙分子提供的虛假「中信證券勞務費結清證明」。 （澎湃新聞）

針對此類引流詐騙，抖音安全中心表示，自2025年7月以來已封禁涉詐賬號逾80萬個，並提醒廣大網民切勿輕信「穩賺不賠」的陌生網友，絕不下載非官方App。

同時，中信證券及中信集團亦發佈風險提示聲明，澄清網傳「中信證券交流群」全屬虛假信息，指有人冒充公司及員工實施詐騙，誘導投資者下載假冒軟件，將資金劃轉至第三方機構及個人帳戶。