直播泳池男女水中嬉鬧性感熱舞　4000多萬粉絲網紅遭批低俗擦邊

內地快手平台擁有4千多萬粉絲的網紅「劉二狗」本月13日在青島舉辦泳池派對直播，不少女子穿泳衣性感熱舞等不雅畫面，被大量投訴內容「低俗擦邊」。事件發酵後，快手平台回應稱，經核查該帳號存在作品違規情形，已依法依規進行處理。



綜合《第一現場》、《極目新聞》報導，內地網紅「劉二狗」在12月13日進行泳池直播。多位網友發布的直播切片畫面顯示，現場是冒著熱氣的泳池，多名男女身著泳裝聚集，尤其女性全部穿著三點式泳裝，在泳池邊及水中做出各類擦邊舞蹈動作。

+ 5

一名僅穿泳褲的男性主持人手持咪高峰，與多名女子近距離互動，期間還出現多段水中嬉鬧的畫面。直播人員穿著的泳裝十分暴露，主播及團隊成員之間頻繁出現拉「拽、推、撞」等肢體觸碰，鏡頭更是刻意捕捉這些片段，放大曖昧接觸的效果。

畫面流出後，「劉二狗」泳池派對立刻被檢舉，大量網友投訴快手。該平台服務人員初步查看直播回放後表示：

一打開回放，前面就看到有四位女士身著泳衣站在畫面中。

平台直播記錄顯示，該場直播自13日當晚10時持續至次日0時45分，時長接近三小時。平台的官方回應一開始模稜兩可表示，「已關注並交由專人核查」。

最後拖了三天，快手平台於16日正式回應：「該帳號違規，已被處理。」不少內地網友吐槽：

「這套標準話術是緩兵之計」

「這球要核查到啥時候？」

「等熱度過去就不了了之？」

「低俗起號快、死也快」

「劉二狗作為老網紅，既然不知道現在互聯網整頓低俗惡搞？」

「快手處理太慢了吧」



+ 9

