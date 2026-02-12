八塊腹肌賣沃柑　「擦邊」助農爆紅又被封　90後村幹部三度遭舉報

雲南屏邊苗族自治縣一名90後村幹部楊小果，因在抖音發布被指「擦邊」的助農短影音，近日再次遭舉報，平台以「發布不良信息」為由處罰，三天內不得發布新影音，並限流30天。這已是他三個月內第三次被舉報。



綜合媒體報道，楊小果現任村黨支部副書記，在雲南屏邊苗族自治縣一個距離鎮政府23公里的村莊任職，日常工作包括走訪村民、防火防汛宣傳及處理各項報表。不過在短影音中，他赤裸上身，露出健身肌肉線條，以沃柑、甘蔗等農產品為道具拍攝宣傳片，引發關注與爭議。

90後村幹部「擦邊」助農，結果被觀眾舉報，帳號被平台限流30天。（鳳凰網）

楊小果坦言，希望「擦邊」帶來的「潑天流量」砸中的不是自己，而是村裡的農產品。他告訴媒體，相關影音讓村裡「80噸沃柑基本賣完了」，若不「擦」就沒有流量，意味著農民「白辛苦了」。

據報道，自去年11月起，他陸續發布50多條相關短影音，帳號迅速從零漲至13萬粉絲，單條最高點贊達5.3萬。他形容這種方式為「暴力起號」，「擦邊之後，起號真的太快了。」

楊小果表示，發布相關內容後曾主動向領導請示，「我做了一個抖音號，流量挺大的，但內容可能有損幹部形象……」對方回應「我看到了，沒事，你先做著看。」他稱「已經是最大的支持了」。

然而，他亦坦言內心矛盾，有高興，害怕，但也有擔心，且擔心佔比更大，一方面擔心網民太關注自己黨員幹部的身份，也擔心「拍這種東西」帶來負面影響。

除楊小果外，多名基層幹部亦出現類似情況。據不完全統計，全網發布過「擦邊」助農內容的村幹部及帳號至少70個。浙江紹興新昌縣團支部書記林小白於去年10月因拍攝變裝與肌肉展示影音走紅，被稱為「柿子書記」，單條播放量突破2000萬次。據媒體報道，他爆火後半小時可賣完300斤藍莓。

而在山西東部，33歲的新任村黨委書記張勇亦表示，若村集體經濟無法盤活，「看看尺度，如果有流量的話，也可以接受（擦邊）。」但他也指出，這個流量不純粹，它不能讓人們看到真正的農村是什麼樣子。

報道提到，去年抖音助農粉絲過萬帳號已達9.5萬，泛農業內容創作者超過546萬。競爭激烈下，不少基層幹部面臨流量焦慮。去年夏天，農業農村部啟動公益項目扶持助農帳號，但資源傾向已有流量者。

然而，隨著輿論發酵，亦出現批評聲音。黔東南州黃平縣委組織部工作人員潘江平曾發文指出，基層幹部角色定位不應被短影音平台算法裹挾。

楊小果則表示，雖然三個月內幫助五、六戶農民銷售農產品，但轉化率並不理想，「很多人只看影音，不買。」他已關閉私信，並因再次違規在今年春節前被封號，直播計劃暫停。儘管如此，他仍計劃將小號經營至十萬粉絲後再轉型，「什麼季節有什麼，我就去宣傳什麼，然後把這些農產品銷售出去。」