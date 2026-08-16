江蘇44歲男兩度腦梗致吞嚥困難 醫生創新用｢雪糕療法｣竟奇蹟治愈
撰文：盧詩文
出版：更新：
江蘇南通一名44歲男子先後經歷兩次腦梗，第二次發作後遺留重度吞嚥障礙，無法自主進食及服藥。常規康復訓練效果有限，醫護團隊借助冰凍水果冰棍，以溫度與味覺刺激口腔感覺，最終成功誘導患者恢復吞嚥功能，並已拔除鼻飼管。
兩度腦梗留後遺症 常規訓練成效有限
據《廣州日報》，趙先生2020年首次腦梗後已遺留左側肢體偏癱。今年7月他再次腦梗，雖保住了性命，卻出現嚴重吞嚥功能障礙，進食時無法下嚥，喝水亦會嗆咳，連日常服藥也無法進行。趙先生本身患有糖尿病及高血壓，病情更加複雜。
入院後，趙先生被診斷為腦梗死恢復期，合併重度吞嚥障礙。常規訓練兩週後，他雖有改善，但大部分時間仍無法完成吞嚥動作。由於兩次腦梗導致腦組織受損範圍較廣，常規治療手段成效不彰。
醫生巧用雪糕刺激味覺啟動吞嚥
醫護團隊在查房時注意到一個關鍵現象：當趙先生接受冰刺激時，喉部會出現上抬動作。醫生判斷，若採用更強的冰刺激結合味覺刺激，可能更快激活患者的吞嚥啟動機制。
一日早晨，治療師準備了一根水果味雪糕讓趙先生嘗試。他咬下一口後，冰涼的觸感與強烈味覺瞬間刺激口腔感覺，趙先生隨即開始咀嚼並完成吞嚥。在旁守候的父母表示激動，形容「他能咽下去了」。
此後，康復團隊透過不同溫度及顆粒感的食物，持續誘導患者咀嚼，逐步重塑其大腦神經功能。趙先生目前已拔除鼻飼管，能夠自主進食。
52歲婦人「小中風」後自行恢復沒為意 3天後卻突發大面積腦梗河南「村花」網紅突發急性腦梗亡 年僅34歲發病前還在幫忙務農湖南26歲IT男按摩後確診腦梗死 曾有明星因此去世國潮書法家朱敬一突發腦梗「右手被廢掉」 決定用左手重啟人生「不加一滴水」雪糕配料表首位是水 網民調侃：沒加一滴加了一桶