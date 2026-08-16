江蘇44歲男兩度腦梗致吞嚥困難　醫生創新用｢雪糕療法｣竟奇蹟治愈

江蘇南通一名44歲男子先後經歷兩次腦梗，第二次發作後遺留重度吞嚥障礙，無法自主進食及服藥。常規康復訓練效果有限，醫護團隊借助冰凍水果冰棍，以溫度與味覺刺激口腔感覺，最終成功誘導患者恢復吞嚥功能，並已拔除鼻飼管。



兩度腦梗留後遺症 常規訓練成效有限

據《廣州日報》，趙先生2020年首次腦梗後已遺留左側肢體偏癱。今年7月他再次腦梗，雖保住了性命，卻出現嚴重吞嚥功能障礙，進食時無法下嚥，喝水亦會嗆咳，連日常服藥也無法進行。趙先生本身患有糖尿病及高血壓，病情更加複雜。

今年7月他再次腦梗，雖保住了性命，卻出現嚴重吞嚥功能障礙，進食時無法下嚥，喝水亦會嗆咳，連日常服藥也無法進行。（廣州日報）

趙先生2020年首次腦梗後已遺留左側肢體偏癱。（廣州日報）

入院後，趙先生被診斷為腦梗死恢復期，合併重度吞嚥障礙。常規訓練兩週後，他雖有改善，但大部分時間仍無法完成吞嚥動作。由於兩次腦梗導致腦組織受損範圍較廣，常規治療手段成效不彰。

醫生巧用雪糕刺激味覺啟動吞嚥

醫護團隊在查房時注意到一個關鍵現象：當趙先生接受冰刺激時，喉部會出現上抬動作。醫生判斷，若採用更強的冰刺激結合味覺刺激，可能更快激活患者的吞嚥啟動機制。

一日早晨，治療師準備了一根水果味雪糕讓趙先生嘗試。他咬下一口後，冰涼的觸感與強烈味覺瞬間刺激口腔感覺，趙先生隨即開始咀嚼並完成吞嚥。在旁守候的父母表示激動，形容「他能咽下去了」。

一日早晨，治療師準備了一根水果味冰棍讓趙先生嘗試。他咬下一口後，冰涼的觸感與強烈味覺瞬間刺激口腔感覺。（廣州日報）

此後，康復團隊透過不同溫度及顆粒感的食物，持續誘導患者咀嚼，逐步重塑其大腦神經功能。趙先生目前已拔除鼻飼管，能夠自主進食。