52歲婦人「小中風」後自行恢復沒為意　3天後卻突發大面積腦梗

內地一名52歲婦人日前在工作期間突然「小中風」，惟很快自行恢復，遂不以為意，結果3天後突發大面積腦梗。醫生提醒，這是大腦中風的「預警信號」，卻常被忽視。



據報道，52歲的李阿姨是社區食堂廚師。近日，她在切菜時手突然一抖，菜刀掉落，隨後臉色蒼白、靠牆坐下，說話含糊。廚房同事嚇壞準備撥打120時，李阿姨卻迅速「恢復正常」，笑稱自己只是「低血糖」。家人聽聞後也未在意，以為「沒事了」。不料，三天後她早晨起床時突然摔倒，半邊身體癱瘓、無法言語。送醫檢查發現，她已腦梗，且梗塞面積較大，錯過了最佳溶栓時機。

湖南省第二人民醫院（省腦科醫院）神經內科三病區主任醫師黃曉松表示，李阿姨首次症狀屬於短暫性腦缺血發作（TIA），俗稱「小中風」，是大腦中風的「預警信號」，卻常被忽視。TIA發作快、恢復也快，可能表現為手腳麻木、言語不清、視力模糊或短暫暈厥，數分鐘後症狀消失，讓人誤以為是「低血糖」「疲勞」或「頸椎問題」。但這實際是大腦血管短暫堵塞的危險信號。

湖南省第二人民醫院。（新湖南）

黃曉松強調，TIA是「中風的彩排」，多數腦中風在TIA後48至72小時內，甚至一周內發生。血栓可能短暫通過腦血管，未完全堵塞，但下一次可能導致嚴重後果。研究顯示，TIA患者若不治療，一年內中風風險高達10%-20%。由於TIA症狀消失快，許多人誤以為「挺過來了」，錯過救治時機。

醫生建議，一旦出現TIA症狀，如言語不清、嘴歪眼斜、手腳無力、視力模糊或意識混亂，即使症狀短暫，也應立即就醫。及時進行腦血管影像檢查、服用抗血小板藥物，控制血壓、血脂、血糖，並調整生活方式，可有效預防後續大中風。