「不加一滴水」雪糕配料表首位是水　網民調侃：沒加一滴加了一桶

5月28日，一款東北雪糕因外包裝印有「不加一滴水的鮮奶雪糕」字樣，配料表首位卻為「飲用水」，且使用的是「全脂奶粉」而非「鮮奶」，在社交平台引發虛假宣傳質疑。

廠家回應稱，該版包裝已停產，新包裝已改為「一滴水的鮮奶雪糕」，並辯稱其定位是「鮮奶口味」而非直接由鮮奶製成。當地市場監管所已介入處理，並曾對其處以罰款。



「不加一滴水」雪糕配料表首位是飲用水 網民：加了一桶水

《上游新聞》報道，有網民稱，一款東北雪糕的包裝上寫著「不加一滴水的鮮奶雪糕」，但配料表首位即為「飲用水」，而且雪糕並未使用「鮮奶」，而是使用了「全脂奶粉」。有人指出「不加一滴水的鮮奶」或為這款雪糕的商品名，但有眼尖的網民查證包裝發現，該產品實際商品名為「臻品鮮奶」。

該雪糕外包裝醒目位置印著「不加一滴水的鮮奶雪糕」字樣。（上游新聞）

5月29日，生產廠家黑龍江省牡丹江市海林市柴河鎮中興冷飲廠雪糕銷售負責人承認，外包裝上的「不加一滴水」字樣曾招致消費者質疑乃至「職業打假」。該負責人介紹，這款雪糕的標語已跟隨包裝沿用了近十年。公司2025年更新過包裝版本，目前的新包裝上已刪除「不加」二字，變為「一滴水的鮮奶雪糕」，從而規避消費者可能產生的誤解。

配料表顯示，首位為「飲用水」，且使用的是「全脂奶粉」而非「鮮奶」。（上游新聞）

該雪糕名稱遭網民調侃，「不加一滴水，但是我可以加一桶水呀」「即使是純牛奶，牛奶本身就含有水分，除非你直接把奶粉凍成冰塊」「所以『臻品鮮奶』只是一個商標，哪怕是臻品鮮奶拖鞋也是合理的」。

該雪糕名稱遭網民調侃。（網絡）

該雪糕名稱遭網民調侃。（網絡）

該雪糕名稱遭網民調侃。（網絡）

廠家稱「鮮奶」是口味：就像泡奶粉一樣

針對配料表以「全脂奶粉」替代生鮮牛乳的爭議，該負責人解釋，國內奶製品行業內，僅有頭部企業擁有自有奶源基地，才能夠直接使用生鮮牛乳製作雪糕，「生鮮牛乳保質期短、冷鏈運輸成本極高，普通中小型雪糕生產廠家並不具備相關條件」。

該負責人稱，當前產品的正式商品名標註為「臻品鮮奶」，商品介紹上特別標註雪糕口味為「鮮奶口味」。至於使用奶粉卻仍用「不加一滴水」、「鮮奶雪糕」等字眼宣傳，該負責人則稱，「就像泡奶粉一樣，奶粉怎麼可能不兌水沖泡呢？」

負責人指出，產品定位強調是「口味」，並非承諾產品直接由鮮奶製成，因此配料表中使用水、全脂奶粉等成分並無問題。目前，該雪糕已在外包裝上標註味道，分別為「臻品鮮奶口味」與「奶油香草口味」。

據悉，目前，該雪糕2款外包裝上加有味道標註，分別為「臻品鮮奶口味」與「奶油香草口味」。（上游新聞）

市監所曾對廠家處以罰款

5月29日，海林市柴河鎮市場監督管理所工作人員表示，針對涉事的中興冷飲廠雪糕產品包裝廣告問題，監管所此前已介入處理過並對廠家處以罰款，相關違規廣告語包裝已要求禁用。目前消費者買到的舊版包裝，可能為其他地區經銷商的部分存貨。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，根據廣告法規定，商家宣傳「不加一滴水」而配料首位為水，該表述與商品真實成份完全相反，屬於虛假廣告範疇。改為「一滴水」的表述仍可能誤導消費者認為產品不含水或含水量極低，同樣可能構成不正當競爭，存在欺騙、誤導消費者的可能性。