河南明代石獅被盜17年　現身私人藏家手中　終追索成功已運回

內媒《紅星新聞》報道，河南省臨潁縣一所寺廟門口的石獅子被盜17年，近日有消息指該石獅疑似出現在鄭州一位私人收藏家手中，但對方稱因年代久遠拿不出收購證據。事件引發關注後，臨潁縣文化廣電和旅遊局相關負責人表示，在上級部門的推動下，華嚴寺被盜明代石獅已成功追回，於8月14日下午運回臨潁縣，現安置在縣文物所。



位於河南省臨潁縣的華嚴寺始建於北宋時期，該遺址門口曾立有一對明朝的石獅。2009年4月5日，該石獅被盜。而近日有消息指，該石獅疑似出現在鄭州紀公廟。

位於河南省臨潁縣的華嚴寺始建於北宋時期，該遺址門口曾立有一對明朝的石獅。（紅星新聞）

位於河南省臨潁縣的華嚴寺始建於北宋時期，該遺址門口曾立有一對明朝的石獅。（紅星新聞）

在紀公廟東北端的一個院子中，有一片獅子林，約有超百隻石獅。而獅子林西墻的月洞門兩側石獅與上述華嚴寺丟失的石獅高度相似。而該獅子林的石獅為中國收藏家協會石刻藝術分會會長劉正義私人所有，多年前便放置於此。劉正義向傳媒表示，疑似被盜的那對石獅是其父親二十多年前正常收購所得。

獅子林西墻的月洞門兩側石獅與上述華嚴寺丟失的石獅高度相似。（紅星新聞）

在紀公廟東北端的一個院子中，有一片獅子林。（紅星新聞）

華嚴寺石獅被盜後，當地持續開展追索工作。據其掌握的情況，被盜石獅曾流入廣東，後來又流回河南，當地警方曾追索至鄭州未果。劉正義則表示：「如果臨潁縣警方有足夠證據，證明院內石獅確為華嚴寺被盜石獅，我會配合歸還。」

據《紅星新聞》8月16日最新報道，臨潁縣文化廣電和旅遊局相關負責人表示，此事引發關注後，在上級部門的推動下，華嚴寺被盜明代石獅已成功追回，於8月14日下午運回臨潁縣，現安置在縣文物所。