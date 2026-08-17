重慶86歲爺爺捐腎救尿毒症孫仔 無畏生死直言：他是我孫子怕什麼
撰文：林芷瑩
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重慶86歲爺爺為救患尿毒症的孫子，克服高齡風險毅然挺身捐腎，更坦言孫子是他一手帶大，並不畏懼手術風險。醫療團隊克服高齡器官移植考量，制定手術方案，順利完成手術。
重慶醫科大學附屬第二醫院泌尿腎病中心介紹，男患者因尿毒症需長期透析，遲遲等不到合適腎源，母親同樣患有腎病，父親從事重體力勞動，全家依靠他打工維持生計。心疼孫子飽受病痛折磨，日復一日承受透析的痛苦，爺爺主動提出捐腎。
面對高齡手術風險，爺爺表示，孫子是自己一手帶大，只要能救孫子，面對生死自己並不畏懼，更稱「他是我孫子怕什麼」。
經術前詳細檢查，爺爺雖然已86歲，但腎功能良好、肌酐完全正常，雙腎的濾過率、分腎功能均正常，符合捐獻條件。
醫生介紹，親屬移植適配度較高，但高齡捐獻風險極大，醫療團隊特別縮短麻醉時間，避免過度體位牽拉，以確保老人安全。在術後第6天，爺爺出院回家休養。
此事曝光後，網民們紛紛感嘆「爺爺真偉大」，更佩服他的身體硬朗，即使高齡亦能夠順利完成手術，並祝願爺爺和孫子都健康。
網民睇法：
爺爺真偉大，醫護也非常棒
關鍵是爺爺身體沒一點毛病，讓人佩服，要是有基礎病想捐也不行啊
老爺子身體真好，素質也真好 ，覺得你辛苦了，老爺子，你真偉大，下一代一定會健健康康的
這個孫子要好好感恩爺爺為你續命的
心裏不是滋味，不是逼不得已也不會叫爺爺受這種罪，有大愛的爺爺
祝願爺爺和孫子都健康，不枉此次受的罪
看的眼淚都沒控制住，心疼那個老爺爺，祝爺爺早日康復
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