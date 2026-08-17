順風車司機去休息失聯　17歲貴州女被鎖車內遭烈日暴曬

綜合內媒報道，8月13日，一名17歲的貴州女孩搭乘順風車，車輛駛入湖南境內後在邵東服務區休整，司機卻突然失聯，獨留她被鎖在車內遭烈日暴曬。家屬求助服務區後，職員終於找到車主打開車門。



17歲女湖南搭順風車被鎖車內遭烈日暴曬。（湖南日報）

8月13日8時12分，一名來自貴陽的17歲女孩透過線下預約順風車，隨車駛入邵東服務區休整。隨後，駕駛員獨自離車後竟「失聯」，女孩一人被滯留在緊閉車廂內，車內溫度持續攀升，女孩因嘗試開門未果，情緒瀕臨崩潰，遂向家人發出求救訊息。

17歲女湖南搭順風車被鎖車內遭烈日暴曬。（湖南日報）

10時13分，該服務區經理接到家屬的求助電話，職員抵達現場安撫女孩情緒並聯繫交警核查車主資料，然而司機預留電話已經停機。職員遂在服務區進行搜查，在「司機之家」休息室找到正埋頭休息的車主。10時20分，女孩終於脫困。

待女孩狀態穩定後，服務區職員與司機和家屬協調後續返程方案。目前女孩已經順利乘車返回貴陽。