貴州SUV突失控衝撞人群　多人受傷倒地　警方通報排除酒駕毒駕

8月17日上午，貴州黔東南州錦屏縣三江鎮一農貿市場附近發生交通事故。一輛白色小型越野車在趕集日人流密集時段突然失控，撞向路上人群，導致多人受傷。錦屏縣公安局通報，肇事司機已被控制，初步排除酒駕、毒駕嫌疑。受傷人員已全部送院，均無生命危險。



一輛白色小型越野車在趕集日人流密集時段突然失控，撞向路上人群，導致多人受傷。（潮新聞）

趕集日車輛失控狂掃人群

據《潮新聞》，8月17日上午約8時50分，錦屏縣三江鎮天馬地下停車場出口附近發生事故。48歲男子周某某駕駛一輛小型越野車，在行駛途中車輛突然失控，撞向道路上的人員。

事發時正值當地趕集日，農貿市場一帶人流密集。網上流傳的影片顯示，一輛白色私家車停在路中，現場有多名群眾倒地，周圍聚集了大量圍觀市民。

一名目擊者表示，事發時間約為早上8時多，「今天剛好趕場（趕集），人很多，是一位男司機。」附近商戶則指，事故發生在清江大橋橋底位置。

警方通報：車輛失控，傷者無生命危險

錦屏縣公安局當日發出警情通報，確認8月17日上午8時50分許，三江鎮發生一宗道路交通事故。經初步調查，周某某駕駛的小型越野車駛至天馬地下停車場出口附近時因車輛失控，導致道路上的人員受傷。

通報指，受傷人員已全部送往醫院治療，目前均無生命危險。肇事司機周某某已被警方控制，經檢測已排除酒駕及毒駕嫌疑，事故原因及相關善後工作正在調查處理中。

錦屏縣三江鎮辦公室工作人員表示，鎮領導及相關部門已趕赴現場處置。錦屏縣公安局方面則稱，事故仍在核實處置中，具體情況稍後由官方統一發布。