一句承諾獨守深山老宅25年　老闆回鄉揭真相　六旬漢終回四川團聚

一句隨口託付竟獨守深山老宅25載。來自四川內江的李國友（化名），離鄉別井打工後便與家人失去聯繫，後來他在哈爾濱獲餐館老闆娘林女士收留，2001年餐館關閉時，林女士隨口托付他「幫忙照看老宅」，未料他竟獨自在深山老宅堅守25年，靠開荒種地自給自足，直至今年5月，林女士回鄉處置房產時才發現真相。



《封面新聞》報道，1987年，時年24歲的李國友，離開四川內江市平坦鎮外出打工。1997年，他曾短暫回鄉，因兄弟都在外打工，他向鄰居留下座機號碼後便再次離開。家屬稱，每逢過年都會打電話，但從沒接通，大家都以為李國友走失，甚至不確定他是否在世。

1998年，輾轉多地的李國友落腳哈爾濱市方正縣，在走投無路之際遇上在高速公路旁開餐館的林女士，更獲對方收留在店內打雜。

李國友取得居民戶口簿。（封面新聞）

李國友珍藏的第一代居民身份證。（微信公眾號＠內江東興公安）

2001年高速公路封閉後，餐館生意難以為繼，林女士只能關門停業。她見李國友一時無處可去，便隨口交代一句「幫我看一下房子，想走隨時都可以走」。雙方沒有白紙黑字的約定，沒有薪資待遇，也沒有電話聯繫，李女士以為李國友很快便會離開，未料他一直都守在老宅。

李國友介紹，老宅地處偏僻大山深處，離村莊最近的小賣部都有3公里，他一年只下山採買幾次生活用品。為了維持生計，他自己開荒種植三畝玉米，飼養少量的雞鴨，偶爾釣魚，賣農作物和家禽的收入剛好能自給自足。

2005年，全國全面啟動第二代居民身份證換發工作，李國友無法湊齊來回的路費，一直沒有回鄉換證。每到過年時，他只能獨自在老宅思念家鄉親人。

李國友（左二）在重慶北站和平坦鎮政府工作人員、派出所民輔警合影。（微信公眾號＠內江東興公安）

今年5月，林女士回哈爾濱處置老宅時，驚覺李國友仍在默默守候，「是我的一句話把他留住了」。問及往後打算，李國友坦言想回四川探望家人，林女士決定送他回家，但因無二代身份證，李國友無法實名購票、乘車，於是她向兩地政府、公安部門求助。

平坦鎮政府、內江市公安局東興區分局平坦派出所得知李國友的特殊情況後，第一時間對接核實李國友的戶籍信息、漂泊經歷，與哈爾濱鐵路公安局溝通協調，打通便民綠色通道，成功為他購買從哈爾濱到重慶的火車票。

李國友辦理臨時身份證。（封面新聞）

李國友與家人重逢。（微信公眾號＠內江東興公安）

林女士一家一路陪同護送，40多個小時的車程，李國友幾乎沒有睡覺，一直趴在車窗邊望著窗外。8月11日，李國友抵達重慶北站，由警方接回內江。8月17日，李國友成功取得戶口簿、辦好臨時身份證，終於露出久違的笑容。

如今，李國友暫住在大哥大嫂家，他未來打算回老家定居。得知李國友安定下來，林女士也為他感到高興，更表示未來會將對方當成親人，有機會還要到內江探望他。