《牛來》電影爆紅｜東莞推文旅宣傳片《鵝來》 網笑：太過精緻
撰文：盛昀
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一部製作粗糙國產動畫電影《牛來》卻因全網群嘲而意外爆紅。8月18日，「東莞發佈」 模仿《牛來》風格推出的短片《鵝來》也迅速引發熱議，有網民笑稱：太過精緻。
國產動畫電影《牛來》在上映頭10天僅收穫約7700元（人民幣，下同）票房後，因全網群嘲而意外爆紅，8月15日單日票房飆升至71.7萬元，排片從不足5場暴漲至逾1700場，截至18日中午，《牛來》累計票房已經突破1920萬。
8月18日，東莞政府消息平台「東莞發佈」模仿《牛來》風格，製作了時長20秒的短片《鵝來》宣傳東莞燒鵝，引來網民熱議。
有人調侃稱：「製作過於精良，藝術成分過高，建議去華南Mall的IMAX GT播放。」「你這個太專業了，顯得一點也不專業。」「有沒有一點體面一點的宣傳方式？」
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