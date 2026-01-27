董明珠卸任格力電子元器件職務 方祥建接棒 公司主營晶片製造
內地企業信息查詢APP天眼查顯示，1月23日，珠海格力電子元器件有限公司（以下簡稱「格力電子元器件公司」）原法定代表人及執行董事董明珠正式卸任，相關職務由方祥建接任。這是2026年開年以來，格力系公司首次出現董明珠職務變動。
據《長江雲新聞》報道，1月23日，珠海格力電子元器件有限公司發生工商變更，董明珠不再擔任公司法定代表人及執行董事，相關職務由方祥建接任。
格力電子元器件公司業務範圍是什麼？
公開資料顯示，格力電子元器件公司成立於2022年7月，註冊資本1億元人民幣，由上市公司格力電器全資持股。公司主營業務涵蓋電子元器件的製造與銷售，是格力電器多元化發展戰略中的重要一環。
該公司擁有全球領先的全自動化第三代半導體晶片工廠，從晶片工藝研發、晶圓製造到封裝測試已實現全流程自主可控，是中國國內較早面向智慧生活需求的碳化矽晶片智能製造項目，產品應用廣泛，覆蓋家用與商用空調、冰洗廚電、生活電器，以及新能源汽車、光伏、儲能和充電樁等行業。
方祥建是誰？
接棒的方祥建並非「空降」。公開信息顯示，方祥建在格力電器工作多年，2021年11月出任格力電器副總裁並任職至今，長期紮根製造與技術板塊。在此之前，他已接替莊培擔任珠海格力電器智能製造有限公司法定代表人等職。
此前董明珠已卸任珠海零邊界公司法定代表人、董事長
值得注意的是，2025年6月，格力電器董事長董明珠就已卸任珠海零邊界集成電路有限公司法定代表人、董事長職務。該公司的經營範圍主要包括積體電路晶片設計及服務、積體電路晶片及產品銷售、電子產品銷售等。據官網介紹，珠海零邊界是格力電器進軍晶片行業、掌握核心晶片技術的關鍵力量。
