定力驚人！蘇州5旬女墮河　唔識游水靠全身放鬆仰漂1小時獲救

近日，江蘇蘇州吳江區垂虹公園內，一名50多歲的王女士在公園河道不慎失足墮入深水區域，不會游泳的她在無法自救的情況下，全程保持仰漂姿勢在水面浮了近一個小時，最後被路過的市民發現異常並報警，王女士被成功救上岸。



內媒《紫牛新聞》報道，王女士回憶，事發當日，她獨自前往垂虹公園散步，走到河道邊時，由於天氣炎熱，她脫鞋走下河中的台階，打算洗腳消暑。她看到幾米開外的河水更清澈，便順着石階向河中緩步挪動。然而，她卻突然踩空，身體失去平衡落入水中，「岸邊石階區域水淺平整，往前一步便是深淺驟變的水下斷層，落差巨大。」

50多歲的王女士在公園河道不慎失足墮入深水區。（紫牛新聞）

王女士不會游泳，下意識掙扎撲騰後身體逐漸下沉。她稱，自己一開始拼命呼救，但該段河道位置比較偏僻，周圍沒有路人聽到。隨後，她發現只要全身放鬆、向後仰躺，就能漂浮在水面，她立刻調整姿勢，保證口鼻露出水面，並且盡量減少肢體活動，最大限度地保存體力。

近一個小時後，市民周先生在公園鍛煉，途經河道時，遠遠看到水面漂浮着一個物體，他起初誤以為是廢棄假人模特兒。仔細觀察後，周先生看見其手腕處佩戴着手鐲，才意識到有人落水，立即撥打報警電話求助。

民警就近向環衛工人借來長柄網兜，慢慢將漂浮的王女士撥向岸邊。（紫牛新聞）

民警輔警合力把王女士拉上岸。（紫牛新聞）

民警回憶，當時水面上只有王女士的口鼻、額頭和手部露出，「她大部份身體浸沒水中，不仔細觀察很難發現。」民警就近向環衛工人借來長柄網兜，慢慢將漂浮的王女士撥向岸邊，隨後與另外兩名輔警合力將其拉上岸。