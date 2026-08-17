每晚回覆患者家屬疑問到凌晨　39歲中醫突發心臟驟停亡　千人送別

8月13日，江蘇沭陽的中醫兒科醫生楊國輝騎單車鍛煉時突發心臟驟停，經搶救無效去世，年僅39歲。8月16日下午，楊國輝的告別儀式在殯儀館舉行，近千名患者家屬趕來送最後一程。楊國輝的妻子說，他共有兩萬多微信好友，每晚都會回覆消息到凌晨，「不管是不是在他那裏掛號的，只要家長有疑惑，他都會盡量給人家解釋。」



楊國輝醫生發的最後一條朋友圈。（江蘇新聞）

楊國輝。（新民晚報）

近千人趕來送別 家屬：感到驕傲

內媒《新民晚報》報道，楊國輝的微信賬號在朋友圈發了訃告：楊國輝醫生出身寒門，深耕兒科領域，常年堅守一線，對待患者耐心體恤，為人謙和溫良，一生勤儉善良，對家人包容慈愛，以醫者仁心言傳身教，奈何天不假年，英年早逝。茲定於2026年8月16日下午5時，在沭陽殯儀館舉行簡短告別儀式。

8月16日下午，近千名曾找楊國輝看過病的患者家屬陸續趕來，送這位意外離世的兒科醫生最後一程。（新民晚報）

也有家長因為無法到場，通過騎手將鮮花、花圈送到楊國輝家中。（新民晚報）

8月16日下午，近千名曾找楊國輝看過病的患者家屬陸續趕來，送這位意外離世的兒科醫生最後一程。也有家長因為無法到場，通過騎手將鮮花、花圈送到楊國輝家中。楊國輝的弟弟楊逍表示，他沒想到會有這麼多患者和家屬記得他。「我哥哥從小就是個忠厚的人，對什麼事情都認真，責任心很強。」看到這麼多人自發趕來送別，他說，「我為哥哥感到驕傲，但也更心疼他了。」

也有家長因為無法到場，通過騎手將鮮花、花圈送到楊國輝家中。（新民晚報）

楊國輝微信兩萬多名好友 妻：無論多晚都會回覆

據悉，楊國輝是河南周口人，畢業於南京中醫藥大學，2013年進入沭陽縣中醫院工作，2016年開始從事兒科臨床工作，長期為兒童常見急慢性疾病提供診療服務。幾年前，他離開醫院開設中醫兒科診所。楊國輝一直在臨床中堅持中醫中藥配合現代醫學循證診療模式治療兒童常見急慢性疾病，由於均次費用低、掛水少、抗生素激素使用少，得到了本地區許多家長的認可。

幾年前，楊國輝離開醫院開設中醫兒科診所。（江蘇新聞）

楊國輝的妻子章燕稱，他每天堅持看完所有病號，兩個微信共兩萬多好友，每晚挨個回覆到凌晨。「他的手機從來不關靜音，而且對手機短訊、微信的提示音『過敏』。」章燕表示，只要看到家長發來的消息，無論多晚，楊國輝都會盡快回覆，「不管是不是在他那裏掛號的，只要家長有疑惑，他都會盡量給人家解釋。」

多人悼念楊國輝。（小紅書）

多人自述看病經歷懷念楊國輝

一名前來悼念的家長稱，「楊醫生人很好，孩子有個小毛病，哪怕沒來掛號，只是發信息問一下，他都會認真回答。」她曾多次通過手機向楊國輝諮詢孩子的情況，「他回覆以後，我們心裏就踏實一些。」

多人悼念楊國輝。（微博）

多人悼念楊國輝。（微博）

還有多名網民發文緬懷，有人稱，每次看完病，楊醫生都會遞給孩子一根棒棒糖，「我兒子總記着這位會給糖果的楊叔叔」。有人在楊國輝診所還未正式營業時通過短訊方式諮詢，「當時楊醫生的診所還沒有正式營業，還特意過來看寶寶，一分錢沒收，開了藥讓我去藥房買，隨後好幾天都及時回覆我的信息。」一名楊國輝的前同事對此事表示很難解釋，「他人很好」。