2026世界機器人大會北京開幕　廣東34家企業參展

8月19日，2026世界機器人大會在北京亦莊北人亦創國際會展中心舉行。本屆大會以「人機共生，產需共融」為主題，參展企業逾300家，展品超3000件，首發新品突破150款。廣東共有34家企業攜機械人等產品參展，參展數量高居全國第一梯隊。



廣東企業此次參展將「上游核心零部件—中游控制系統與本體—下游多場景應用」的完整產業版圖搬到大會現場。從AI演算法，到3D視覺等核心零部件，再到人形機械人整機，廣東企業正向全球展示其從「產業鏈完整」邁向「產業鏈領先」的實力。



2026世界機械人大會在北京亦莊北人亦創國際會展中心舉行。（北京日報）

2026世界機械人大會在北京亦莊北人亦創國際會展中心舉行。（北京日報）

據《羊城晚報》報道，廣東參展的34家企業分佈於「AI基礎技術與系統集成」、「核心基礎零部件」、「人形機械人整機」及「高精密執行部件」四大主題展館，完整勾勒出廣東機械人產業從核心部件到整機系統、從底層技術到場景應用的立體版圖。

參展廣東企業在地區分佈上，深圳的電子資訊產業提供視覺、通信、晶片和AI技術，東莞的電子製造和精密加工提供大量零部件配套，佛山擁有龐大的製造業應用市場，廣州擁有汽車、裝備製造和科研資源，惠州則擁有動力電池等產業基礎，機械人產業是在既有製造業體系上進行一次新的技術嫁接。

廣東共有34家企業攜機械人相關產品集中參展。（北京日報）

廣東共有34家企業攜機械人相關產品集中參展。（北京日報）

上游有億緯鋰能（惠州企業）、格瑞普（深圳企業）提供專用動力電池，奧比中光（深圳企業）提供3D視覺傳感器，紐格爾（中德合資企業，在東莞建有生產基地）提供高精度行星滾柱絲槓，強和電機（深圳企業）提供高精度伺服電機，慧聞智造（深圳企業）提供關節結構，煜禾森（深圳企業）提供傳動結構件。

中游有視源電子（廣州企業）、智微智能（深圳企業）提供控制主板和邊緣計算平台，有方科技（深圳企業）提供5G通信模組，靈鍶智能（深圳企業）、賽感科技（深圳企業）提供感知與安全模組。

下游則有優必選（深圳企業）、越疆（深圳企業）、逐際動力（深圳企業）、大象安泰（深圳企業）等多家企業展出整機產品，形成從「關節」到「大腦」再到「整機」的完整產業鏈條。

整機企業與零部件企業同場出現，使廣東機械人產業呈現出明顯的整機牽引、零部件支撐、AI賦能、平台協同特徵。

機械人整機與關鍵執行部件是本次大會最具吸引力的亮點，參展的深圳企業如優必選、越疆、逐際動力、鹿明科技、達妙科技和數字華夏等企業集中展示人形機械人、雙臂機械人、輪式操作機械人、

機械人整機與關鍵執行部件是本次大會最具吸引力的亮點。（科技日報）

優必選帶來Walker系列工業人形機械人和U1消費級人形機械人全系列展品；越疆科技推出全新一代高負載雙臂人形機械人；逐際動力展示Luna全尺寸通用人形機械人；鹿明機械人、達妙科技分別推出輕量化和高性價比小型人形機械人；數字華夏則聚焦工業場景專用人形作業機械人。

這些具身智能機械人能重點解決真實場景問題的能力，譬如現場製作咖啡、雪糕、雞尾酒；聚焦3C電子精密裝配場景，完成拆垛、搬運、上料等工序；有機械人自重僅60公斤，但最大負載達150公斤，可將電力巡檢從「只看不動」升級為「巡操一體」； 更有機械人聚焦教育、科研場景落地的具體性能。

全自主四足機械狗。（財聞網）

廣東機械人產業之所以能形成「聚鏈成群」的能力，離不開政策的強力支撐。據了解，《深圳市具身智能機械人技術創新與產業發展行動計劃（2025-2027年）》提出，到2027年相關產業規模將達1000億元（人民幣，下同）以上，培育估值百億元以上企業10家以上、營收超10億元企業20家以上，並推動50個十億元級應用場景落地。

今年7月，廣州出台《廣州市推動具身智能機械人產業高品質發展若干措施》，提出將圍繞創新研發、訓練測試、企業成長、金融賦能和市場拓展等環節進行系統佈局，促進機械人行業高品質發展。

廣東正在把過去幾十年積累的電子信息、先進製造和產業鏈配套能力，重新組合進機械人產業，未來的目標是形成若干能夠定義產品路線、掌握核心技術、連接全球供應鏈和應用市場的平台型企業。