兩少女買高鐵3座位中間放零食　拒讓座予婦人惹公德爭辯｜有片

近日內地高鐵上發生一宗座位爭議，兩名女生買下三張相連座位，將中間作為用來擺放零食，期間一名婦人要求借坐空位休息，卻遭女生拒絕。婦人隨後向列車職員投訴，惟職員回應，涉事座位屬於購票者，無權強制要求她們讓座。



事件在網上引發軒然大波，網民評論兩極分化，有人認為購票者決定使用權，可以不讓座，但也有人認為高鐵屬公共交通資源，不應該用來放零食而不讓人乘坐。



兩名女生買了三張相連的高鐵座位，中間空位用來擺放零食。（互聯網圖片）

黃衣婦人要求借坐空位休息被拒後，隨後向列車職員投訴。（互聯網圖片）

列車職員隨後向女生瞭解座位情況。（互聯網圖片）

有女生拿出手機向職員說明買了三張票。（互聯網圖片）

據網上流傳影片，兩名女生買了三張相連的高鐵座位，兩人隔着一個空位，而中間空位用來擺放零食。一名沒有座位的黃衣婦人和高鐵職員在溝通，試圖想借坐空位休息「大家都在一個車上，互相體諒對不對」，其中一位女生拿出手機向職員說明，「我們買了三張票」，但婦人就質疑「怎麼會兩個人買三張票呢？」，最後職員確認女生購票信息後，向婦人解釋，「那座位就是她們的，她們的座位你要和她們商量，和我說沒用」便離開。婦人見未能成功借空位休息，也放棄爭論。

婦人見未能成功借空位休息，便放棄爭論。（互聯網圖片）

影片在網上曝光後，一度衝上微博熱搜，引發不少網民熱議，不少人支持女生，認為購票即取得座位使用權，不管是放零食還是有其他用途，他人都無權要求讓座，「肯定是長途旅行，才會買一個空位專賣用來放零食」。但也有人認為高鐵屬公共交通資源，熱門線路一票難求，花錢買斷座位放零食，實際是用價格優勢擠佔公共運力，這種做法很沒有公德心，「那個是座位票，不是置物票，購票主體是人，所以座位不應該用來放東西」。

有人認為高鐵屬公共交通資源，不應該用來放零食而不讓人乘坐。（互聯網圖片）

有人認為購票者決定使用權，可以不讓座。（互聯網圖片）

對於該事件，12306官方熱線工作人員表示，正常情況下1個人只能買1張票，因此此類情況需看該座位車票是否為本人名下的，如是本人名下的，則需要依據本人意願協商處理。針對「兩人持有三張票能否自主處置座位」，工作人員也解釋稱，乘客購買了幾張車票，這幾張票都屬於購票者範疇，其他人如需使用座位，應徵得持票人同意。