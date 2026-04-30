緬甸又現新電詐園區　逾20棟樓極豪華設水上樂園　逾1500人盤踞

據內媒《紅星新聞》4月29日報道，位於緬甸妙瓦底水溝谷地區（Shwe Kokko）亞太城5號地有一處名為雍景台的高端樓盤，已成為由被清剿的電詐園區逃離的騙徒的最新盤踞地，目前涉電詐人員至少1500人。



上圖為雍景台宣傳圖，下圖為雍景台外部大門實拍圖。（紅星新聞）

報道稱，一份雍景台樓盤的宣傳資料顯示，該樓盤臨水而建，坐落在兩山之間，呈三角形，兩面環山，主打「高端」與「奢華」。其擁有樓棟超20棟，內設水上世界、羽毛球場、人造沙灘、星空營地、卡丁車場等娛樂設施，項目佔地300餘畝。

雍景台小鎮介紹。（紅星新聞）

據知情人稱，亞太集團在妙瓦底這邊有兩塊地，分別是4號地和5號地，其中雍景台位於亞太城南側的5號地塊。整個雍景台均由電詐頭目佘智江旗下的亞太集團開發打造，原本是一個正常營業的高端寫字樓和遊樂園，在打擊電詐工作開展以來，電詐分子逃竄至此處，租用寫字樓繼續搞電詐。

雍景台項目內的卡丁車樂園。（紅星新聞）

一名雍景台內部被困人員稱，整個樓盤裏的涉電詐人員應超過1500人。其表示，雖然雍景台外表看起來很高端，但內部仍舊是高牆鐵窗，與此前的電詐園區沒有區別。

被困人員稱，雍景台內部仍舊是高牆鐵窗。（紅星新聞）

據新華社報道，2025年10月開始，KK園區的494棟涉及賭詐犯罪的建築物被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。累計7600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍疑犯被押解回中國。

2025年11月12日，公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江被成功從泰國引渡回國。

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該項目的地理位置。（紅星新聞）

知情人表示，雖然佘智江落網，但雍景台項目仍然由其創辦的亞太集團在管理，「它屬於亞太集團，裏面的寫字樓被電詐公司租用。」據《紅星新聞》此前報道，在佘智江被捕後，其集團在水溝谷的業務就交給了一位名為何英雄（音譯）的31歲年輕人打理。何英雄自稱，其只是房地產開發商，只負責提供基礎設施建設。