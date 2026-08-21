打鼓嶺狗咬死人｜33歲女身亡登微博熱搜第一　網民激辯養犬規管

打鼓嶺坪洋村昨日（20日）發生一宗懷疑狗隻咬死人慘劇，33歲狗酒店女負責人多處受傷喪命。事件亦登上內地社交平台微博熱搜第一，引發網民熱議城市飼養犬隻相關規定。



警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚 攝)

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黃姓女死者，洋名Jojo，最後一篇帖文是本周三（19日），分享與\拉布拉多愛犬共度七夕。（Threads 截圖）

打鼓嶺坪洋村昨日（20日）發生狗咬死人慘劇，一名「狗酒店」及犬隻訓練中心的女負責人，懷疑被一隻混種狗襲擊致死。《香港01》翻查其社交媒體發現，33歲的黃姓女死者Jojo生前愛心滿滿，不僅創辦多元寵物事業，更積極助養殘疾老狗、推廣寵物急救知識；而她生前最後一篇帖文是本周三（19日），內容是與愛犬共度七夕。

該事件亦登上內地社交平台微博熱搜，不少網民表示哀悼並呼籲小心：「就算是飼養從業者，面對大型犬也不能掉以輕心。」「當時得有多絕望。」「烈性犬真的很危險，真的要謹慎飼養。」「逝者安息，動物的情緒真的很難預料，與大型犬相處時一定要警惕未知風險。」

還有人討論關於城市飼養犬隻相關規定： ​「這種大狗能不能牽繩帶嘴套。」「城市只應該允許養迷你犬。」「所以城市要絕對禁養大型犬，私自養的按照危害公共安全罪處罰。」除此之外，亦有部分網民藉事件嘲諷動物保護人士，引發爭吵。

本周五（21日）凌晨約2時，遺體由仵工移走。（李家傑攝）