Dove｜｢趁男友不在向曖昧對象要朱古力｣　德芙七夕廣告遭網民狠批

近期，知名朱古力品牌德芙（Dove）發佈七夕情人節推廣影片，文案稱「趁男朋友不在，與曖昧對象分享朱古力」，被大批網民怒轟顛覆道德底線。儘管事後品牌方已急忙下架影片並發聲明致歉，但事件仍在持續發酵。



朱古力品牌德芙（Dove）。（互聯網圖片）

知名朱古力品牌德芙（Dove）發佈七夕情人節推廣影片。（互聯網圖片）

該推廣影片文案寫道：「跟男朋友要了很久的德芙七彩禮盒也沒給我買，今天趁男朋友不在跟曖昧對象分享了，駕車2小時送了過來，很甜。」影片標題更配上「我看誰還沒有收到男朋友送的德芙七彩禮盒」。

大批網民批評德芙文案毀三觀及違背公序良俗。（互聯網圖片）

大批網民批評德芙文案毀三觀及違背公序良俗。（互聯網圖片）

影片發佈後迅速衝上微博熱搜，大批網民批評品牌美化劈腿與曖昧界線，紛紛嘲諷「吃德芙享受綠帽人生」、「出軌如德芙般絲滑」，甚至將該產品封為「綠帽朱古力」。

爭議爆發後，有消費者向德芙客服反映，客服回應稱影片屬「個人創作，不代表品牌立場」，更稱「只是劇情演繹，不喜歡可以滑走」。

朱古力品牌德芙（Dove）。（互聯網圖片）

25日深夜，德芙透過官方微博緊急發佈致歉聲明，品牌方承認影片由第三方店鋪運營團隊創作及發佈，內部未嚴格執行內容審核流程。聲明指出，涉事文案在表達方式與價值導向上存在明顯不當，與品牌一貫傳遞的真誠與尊重理念不符。德芙表示已下架涉事影片，未來會加強合作團隊管理及落實嚴格審核機制。

儘管德芙已出面道歉，但網絡討伐聲浪未見平息，大量網民仍在德芙帳號和相關影片下留言批評道歉不真誠。

25日深夜，德芙透過官方微博緊急發佈致歉聲明。（微博）

內媒《澎湃新聞》則在評論文章中提及之前OPPO和滴露的爭議廣告，總結稱：「這些廣告都有邏輯上的類似點：刻意尋找一些能夠挑動情緒、製造爭議的元素，再通過反常識、擦邊甚至冒犯性的表達來博取眼球。婚姻、忠誠、性別關係等原本嚴肅的話題，在流量邏輯下被拆解成一個個可以隨意調用的『梗』。」