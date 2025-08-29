七夕｜山東漢斥資近10萬元拍下999枝玫瑰送女友　大使館代表親送

周四（28日），七夕佳節前夕，厄瓜多爾大使館特別代表現身北京通州張家灣，為一對情侶送上999枝1.5米高的厄瓜多爾玫瑰，親口用中文送上「七夕快樂」祝福，還以比心手勢為這場跨國浪漫增添溫馨氣氛。



現場可見，這999枝來自厄瓜多爾火山腳下的巨型玫瑰被裝在2×3米的透明花盒中，由工作人員從貨車上小心卸下，推送到一處大院內。據悉，這份浪漫七夕禮物由山東籍許先生在京東拍賣平台以9.69萬元人民幣的價格，經過2小時競拍所得。他透露，之前在網上看到厄瓜多爾玫瑰以花朵碩大、質感出眾聞名，常被用於明星活動或高端場合。

許先生表示，在平台搜「鮮花」時看到拍賣頁面，覺得這份禮物一定能讓女友開心。他又感謝女友這兩年來的陪伴與支持，希望二人未來能攜手走得更遠。

厄瓜多爾大使館代表親送這份七夕禮物。（極目新聞）

999枝來自厄瓜多爾火山腳下的巨型玫瑰被裝在2×3米的透明花盒中，由工作人員從貨車上小心卸下，推送到一處大院內。（極目新聞）

來自深圳的張女士收到這份禮物時，難掩笑意。她坦言，男友平時是個不善浪漫的「直男」，這次送花完全出乎意料。「之前在網上刷到過，說厄瓜多爾的玫瑰花朵很大枝很長，沒想到他今天就送了，有種夢想照進現實的感覺。太漂亮了，很喜歡」，張女士笑著說，這束玫瑰堪比一座「玫瑰園」，讓她感受到被珍視的少女心與儀式感。她還俏皮地拍了拍男友肩膀，承諾「最近一個月不吵架」。

對於這999枝玫瑰的處理，許先生表示，七夕對他們來說是一個意義非凡的日子。他表示，想把這些花做成乾花，或者裝飾在牆上，這樣每次看到它們，都能回想起這個溫馨的時刻。