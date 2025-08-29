七夕情人節｜浙江寧波天空出現「藍色鵲橋」　天文迷：是曙條

8月29日是農曆7月7日七夕情人節，傳說每年牛郎織女只有今日能透過喜鵲搭成的鵲橋會面。浙江寧波等地民眾驚喜發現，天空中出現一道神秘「藍色長廊」，好像傳說中的「鵲橋」延伸到天際線外，畫面壯觀唯美，引起民眾熱議。



據當地民眾表示，傍晚6時30分左右，在陽台抬頭就看到一道藍色光束直貫天際，搭配夕陽的景象令許多民眾大呼浪漫。寧波市氣象部門則解釋稱，這種像藍色「手電筒光束」般的條紋，實際上是落日光線被遠處積雲遮擋後形成的深藍條紋，屬於雲隙光的一種。



據中國氣象愛好者微博解釋，天空中的「藍色長廊」在圈內常被形容成「曙條」，這種現象學名為「曙暮光條」，屬於典型的大氣光學現象。曙暮光條常出現在日出或日落時，當太陽接近地平線，光線穿過雲層縫隙或遮蔽物時，被大氣微粒散射，就會形成一束束明亮光條。

江浙滬多地如南京、上海、杭州當天均出現曙暮光條與反曙暮光條，因觀測角度不同，所見方向也略有差異。

今年的七夕是21世紀以來最晚的一次。由於農曆乙巳蛇年為閏年，有一個閏六月，導致多個傳統節日時間都較往年推遲。相較於2024年的8月10日，今年的七夕節落在8月29日。