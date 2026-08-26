內地又一部單人「手搓電影」將上映　導演：《牛來》給我信心

繼動畫電影《牛來》意外走紅之後，又一部「手搓電影」即將登陸院線。9月17日，懸疑作品《目不轉睛》正式定檔，導演吳星星公開放出豪言，如果影片票房能夠破億（人民幣，下同），就向粉絲送出十台寶馬汽車，迅速引發網絡熱議。



導演吳星星公開放出豪言，如果影片票房能夠破億，就向粉絲送出十台寶馬汽車。（微博）

《目不轉睛》海報。（微博）

綜合《快科技》、《中國新聞周刊》報道，吳星星在微博表示，自己除了是導演，還擔任出品人、編劇、製片、攝影指導、後期剪輯等9個核心崗位。他稱，如果票房過億，就向小紅書粉絲送出10輛寶馬汽車。

《目不轉睛》簡介與演職人員。（貓眼APP）

吳星星主頁顯示，2025年6月18日，他就發布了影片稱其導演的院線電影《目不轉睛》開機，並在6月至8月多次發布拍攝花絮。據他介紹，影片拍攝歷時18天，劇組不到20人。對於這部電影，《牛來》給了他信心。

截至今天（8月26日），電影《牛來》票房已突破5000萬人民幣（下同）。

公映許可證下來以後，我本來也想上暑假檔，但是有些大片都撤檔了，我們這麼小的一個片兒，那太不知趣了，還往上衝啥呀？當時我都不打算上院線了，基本想直接走網絡。但是突然《牛來》一下火了，給我帶來了信心，我也想衝一下。

不少網民認為「送十台寶馬」的說法屬於博眼球的炒作行為。面對質疑，吳星星表示，倘若票房真的破億，影片會產生可觀收益，拿出部份收益回饋粉絲合情合理。吳星星透露自己的影視發展規劃稱，打算先從網絡電影起步積累經驗，再深耕院線創作，希望人到四五十歲時可以衝擊奧斯卡獎項，他坦言，自己投身影視行業是懷揣明確目標而來。

網民評論。（小紅書）

對於一人身兼多職的問題，吳星星解釋稱，一人兼任多職可以省去大量溝通損耗，在寫劇本階段就提前思考後期剪輯邏輯，減少無效素材。據了解，此前他拍攝的低成本影片《黑樓驚魂》有不錯的回報，還拿到了電影節獎項。

網民評論。（小紅書）