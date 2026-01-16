傳42歲劉翔全家移民美國　本人：誰說的？站出來！中國人愛中國

有網傳消息稱，42歲的奧運冠軍、前110米欄運動員劉翔移民美國，引發廣泛關注。周五（1月16日），話題「劉翔回應移民美國」一度衝上微博熱搜榜首，顯示劉翔本人稍早前就曾發布影片否認，並稱「中國人愛中國」。



劉翔在旅行影片中回應移民傳聞。（小紅書@我是劉翔）

劉翔稱「中國人愛中國」。（小紅書@我是劉翔）

劉翔調侃，「誰說的？站出來！我保證不打他」。（小紅書@我是劉翔）

近日，有網傳消息稱「劉翔全家移民美國」，當中還提及「買房產定居」、「逃避輿論壓力」等細節。對此，劉翔本人於2025年12月31日發布的在雲南旅行的影片中就予以否認。

談及移民傳聞，劉翔在片中以輕鬆的語氣反問，「我一個愛國熱血小青年，我移民？到哪兒去移民？」還調侃稱，「誰說的？站出來！我保證不打他。」其後更強調，「中國人愛中國，記住了！」

2025年12月，就有網民在貴州偶遇劉翔和妻子旅行，此前半年劉翔亦一直在社交平台分享國內的遊玩動態，目前他的IP地址顯示為雲南。

劉翔2004年雅典奧運奪金。（Getty Images）

劉翔成為史上首位中國男子田徑運動員贏得奧運金牌。（Getty Images）

劉翔在2012年倫敦奧運因傷退賽。（Getty Images）

劉翔1983年7月13日出生於上海市，是中國前110米欄運動員，是中國體育田徑史上、也是亞洲田徑史上第一個集奧運會、室內室外世錦賽、國際田聯大獎賽總決賽冠軍和世界紀錄保持者於一身的田徑運動員。

2004年雅典奧運會男子110米欄決賽，劉翔以12秒91的成績打破了奧運會紀錄，追平了由英國選手Colin Jackson創造的世界紀錄奪冠。2015年2月3日，劉翔出任北京國際田聯世界田徑錦標賽的推廣大使。同年4月7日，劉翔正式宣布退役。