全紅嬋被爆遭長期網暴　疑有隊友牽涉其中　訓練中心報警

中國跳水冠軍全紅嬋近日被爆遭到長期網暴，甚至疑似有跳水界業內人士也在網暴群組中。廣東省二沙體育訓練中心微信公眾號4月8日發文稱，已就全紅嬋被網暴一事向公安機關報警。



全紅嬋新髮型。（微博@全紅嬋）

全紅嬋（微博@全紅嬋）

全紅嬋被爆遭長期網暴

近日內地有網民爆料稱，全紅嬋在一個名為「水花征服者聯盟」的微信群中遭到長期網暴，而疑似有運動員也在該群組中。該群聊的公告顯示，該群禁止攻擊其他運動員，全紅嬋除外。同時，群成員還給全紅嬋等運動員取侮辱性外號，進行人身攻擊等。

網傳群聊內容。（微博）

全紅嬋接受《人物》專訪。（截圖）

訓練中心：已報警

廣東省二沙體育訓練中心發文稱，全紅嬋涉嫌遭受網暴一事受到社會的高度關注，該中心已向公安機關報警。全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害。

全紅嬋生活照（微博@全紅嬋）

2025年11月11日，廣東隊選手全紅嬋到比賽現場觀賽。（新華社）

該中心表示，堅決反對任何形式的網絡暴力和人格侵害，堅決反對畸形的飯圈文化，堅決支持全紅嬋通過法律手段依法維護自身權益。二沙體育訓練中心稱，將聯合相關部門，通過法律途徑堅決追究網暴者責任。

國家體育總局游泳運動管理中心也發表聲明稱，近日網絡上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網絡暴力、惡意攻擊及不實信息。該中心目前已經與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。