昔撞臉周杰倫爆紅！「粥餅倫」慘閉店現況曝　悲嘆：能吃飽飯就行

因長相酷似天王周杰倫而爆紅的內地雞蛋灌餅攤販「粥餅倫」（本名白獻英），全盛時期在天津、石家莊擁有3間店，每日訂單更是接到手軟。但他近日透露，因不敵租金壓力，加上話題退燒，如今只剩1間店苦撐，他坦言，只希望能把生意繼續做起來，「每天能吃飽飯就行」。



不敵租金飆漲 「粥餅倫」天津首店倒閉

根據內媒《極目新聞》報導，粥餅倫透露，位於天津的線下灌餅起家店將歇業，原因是店舖租金一口氣從原本的13萬人民幣，暴漲至20萬人民幣。

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粥餅倫表示，店址選在天津和平區繁華商業街，營運至今已2年多，單份灌餅售價約落在10至30元人民幣，如今租金飆升，店門前又因修路工程，導致每天必須提早半個多小時打烊，加上店內每天灌餅銷量從過去的200至300單，一路下滑到只剩100多單，經營大受影響。

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不求暴富 盼帶老員工另起爐灶

粥餅倫來自河北邯鄲農村，2020年3月走紅後，累積百萬粉絲，並於2024年起在天津、石家莊開了3間店。其中，石家莊店因去年7月租金上漲倒閉，現在天津首店也要熄燈，天津就僅剩唯一一間店。

面對網路熱度退燒與生意下滑，粥餅倫豁達地說，自己並不在意，做人講求知足常樂，「每天能吃飽飯就行」。因為店內的3、4名員工多與他一樣出身農村，且全家生計都有賴這門生意，他強調只要夠發工資、交房租，就會堅持下去。目前他也在重新選址，承諾會帶著老員工，一起把灌餅生意再做起來。

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