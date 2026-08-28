四川一縣要求低分班級教師上台與｢恥辱｣二字合影　網轟：職業霸凌

近日，四川省雷波縣一張「期末考試平均成績30分以下教師」合影背景被標註「恥辱」引發廣泛熱議。8月28日上午，四川省涼山州教體局證實，網傳照片真實，並非後期P圖偽造。網民對此表示憤怒，「這不是職業霸凌嗎」。



公開合影背景寫「恥辱」 網轟：職業霸凌

綜合內媒《新黃河》、《現代快報》等報道，網傳信息顯示，照片拍攝於8月26日召開的秋季教育行政會現場，會場大屏上打出文字「雷波縣2025‑2026學年初中期末考試平均成績15分以下教師合影」「雷波縣2025-2026學年小學期末考試平均成績30分以下教師合影」，下方醒目標註「恥辱」二字，多名教師在台上列隊合影。

屏幕下方醒目標註「恥辱」二字，多名教師在台上列隊合影。（微博）

屏幕下方醒目標註「恥辱」二字，多名教師在台上列隊合影。（微博）

照片在網絡上流傳後，引發網民熱議，不少人對打上「恥辱」標籤的方式倒逼教學質量提升這一做法表示憤怒，認為老師「沒有尊嚴」。「保護學生人格，侮辱老師人格」「這不是職業霸凌嗎」「管理者或許以為這是在施壓激勵，實則是在製造打壓」「就很荒謬」。

網民表示憤怒。（微博）

網民表示憤怒。（微博）

還有網民查詢資料顯示，雷波縣隸屬四川省涼山彝族自治州，山高坡陡谷深、懸崖峭壁路險，是鄉村振興重點幫扶縣。「從描述來說，這裏的孩子想要學習甚至學好習，可能要比其他地方更困難。不能只以成績就判定老師有問題，而要深挖原因。」

涼山教體局：照片真實 對此事開展聯合調查

8月28日，雷波縣政府辦工作人員證實，26日該縣確實召開了2026秋季教育行政會，該人員表示，「這屬於我們內部的一個工作，其他情況不方便告知。」對於合影的情況，該人員表示正在核實。涼山教體局證實，網傳現場照片是真實的，並非後期P圖偽造。目前，當地教體局已經會同雷波縣人民政府、雷波縣教體局，對該起事件開展聯合核查工作。