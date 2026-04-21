工信部：工業機器人首季產量飆33.2%　有序推動太空算力產業發展

4月21日，國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2026年一季度工業和信息化發展情況。



工業和信息化部副部長張雲明指出，今年一季度，工業和信息化發展總體實現良好開局。工業機械人、集成電路等產品產量同比分別增長33.2%、24.3%。工信部將支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。



工業和信息化部副部長張雲明。（國信網）

張雲明在發布會上介紹，一季度工業經濟運行穩中有進，發展動力進一步增強。全國規模以上工業增加值同比增長6.1%，31個省份全部實現正增長，行業增長面超八成，工業對經濟增長的貢獻率近四成。

他指出，電信業務總量一季度同比增長8.3%、增速較去年同期提高0.6個百分點，軟件和信息技術服務業業務收入1到2月同比增長11.7%、增速較去年同期提高1.8個百分點。

張雲明提到，一季度，針對傳統產業升級、新興產業密集、未來產業佈局，發布行業標準304項，規模以上高技術製造業增加值同比增長12.5%。人工智能等新技術在電子、消費行業應用加速拓展，無人機、AI眼鏡等產品迫切豐富，工業機械人、集成電路等產品產量分別增長33.2%、24.3%。

張雲明稱，工信部將引導算力基礎設施按需有序建設，推動綠色電力與算力協同佈局，推進算力自動化監測全局覆蓋，完善中國算力平台，促進算力供需精準對接，提升算力資源利用效率。同時，將深入實施算力強基揭榜行動，推動成果落地轉化和創新賦能，完善算力標準體系建設，支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。

張雲明表示，當前外部環境不確定性上升，但中國產業體系全面、產業張力強、市場規模大，工業經濟平穩向好基本面不會改變。