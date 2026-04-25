GenZ流行做保安稱「少走四十年彎路」？棄白領崗位只求躺平

「我是保安，保衛業主平安，愛吃小熊餅乾」 如果你曾在網上高速衝浪，那麼這句話一定已經倒背如流。 在以前，當保安只是內地文化裏的腦腐meme，現在卻成了全世界年輕人的夢想職業之一。 至於理由，大概可以概括為：有錢，有閒，還能吹空調。



這年頭的年輕人都挺有奉獻精神的。 據《衛報》（The Guardian）等一些海外報道，越來越多的年輕人正在放棄升學機會或者傳統白領職業，選擇在億萬富豪身邊或高淨值家庭中從事服務型崗位，比如保姆、私人助理、管家、安保、司機、私人廚師等。

在LinkedIn最新發布的報告中，Security guards（保安）被列為美國當下增長最快的職業之一。（LinkedIn）

出乎意料的是，在這些工作中，保安是最受人歡迎的位置。 在招聘軟件領英（LinkedIn）最新發布的報告中，Security guards（保安）被列為美國當下增長最快的職業之一。

年輕人在失業潮下紛紛投入保安行業▼▼▼

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根據2023年的數據統計，從事這行的人大多都很年輕。其中25至29歲的人最多，而20至24歲的群體則位居第二。 再這樣下去，保安亭或許就要代替Ai公司和網絡大廠，成為應屆生們夢中的聖地瑪利佐亞（《航海王》中世界政府的首府，是貴族們的居住地）。

在中國的網路語境中，保安早就不是那個簡單的工種，而是當下青年文化中最有代表性的符號之一。 從古早網紅李老八和帶籃子的那些熱門視頻，到說唱歌手法老的保安梗。照這個趨勢，即使你不理解他們為什麼這麼做，也能明白這兩個字已經和網路抽象文化徹底地綁在了一起。

不知何時起，網路開始流傳一句聖言：二十歲當保安，少走四十年彎路。 這可不是說說而已。現在只要隨手打開短視頻App就能看見滿屏的年輕保安。 他們統一穿着黑色Polo領短袖，頭戴保安徽章帽，對着鏡頭喊出內地KOL「帶籃子」的三句經典口號：

遇到業主要微笑。指揮司機把車倒，謹防小偷把窗撬。

除了這種致敬前輩的抽象派，我們可以把其他的視頻分為三類。 第一種是，真實從業者的生活記錄。 無論是記錄美好生活的抖音，還是生活興趣社區小紅書，總會有一些熱心市民會記錄自己的日常生活。更有一些時髦的伯伯們還會開直播、求打賞。 第二種是職業測評賽道，又稱「當保安的一日體驗」。 拍攝這一類視頻的博主多是專業KOL或者留學生，而拍攝的目的也很簡單：通過展示保安一天的生活來消除觀眾們的訊息繭房（Information Cocoons）。 它們雖然剪輯和人物都不相同，但基本上共享一個類似的邏輯： 到地方要先和保安隊隊長握手。上午是學習時間，需掌握看監控、開地庫門、和其他同事閒聊以及打開空調這類重要技能。 在享受完兩葷兩素的盒飯午餐之後，下午則要在小區進行巡邏。偶爾得到隊長青睞的人還能騎一會兒拉風的小電雞。

保安meme是被一名叫「帶籃子」的內地KOL帶紅。（YouTube@抽象帶籃子）

第三種是安利向視頻，也是近日來數量最多，也在粉絲中最具有話語權的一種。 這一類人也會展示自己在保安亭的日常。他們往往會以身作則，為觀眾們介紹當保安有多麼滋潤。不僅手機能玩到手痠，還能全年享用Wifi服務，和冬暖夏涼的空調保安亭。 比起在工廠全天12小時不停歇的擰螺絲，或者低薪且動盪的奶茶店小時工，他們堅定認為保安這個工作有自己的管轄區和駐紮地點。有的地方甚至還包食宿，且提供五險一金（社保）。 這類視頻也給人們一種感覺：保安這個工作清閒又穩定，能從18歲一直幹到80歲。因此無論是在彈幕還是評論區，你都能看到人們在到處自薦，渴望有一天自己也能成為保安。

國外有年輕人湧入億萬富豪家做保姆，內地有大學生集體加入保安大隊。令人好奇的是，為什麼這類本屬於保底的崗位，現在卻成了全世界都在搶的香餑餑？

Z世代開始青睞這些崗位的原因，是覺得這種崗位有錢且有閒。（小紅書圖片）

真沒開玩笑，Z世代開始青睞這些崗位的原因，是覺得它們有錢且有閒。首先在工資方面，咱們來做一個簡單的對比： 據統計，一個在中國大專或高職畢業的學生畢業後能拿到的月薪平均5000元（人民幣，下同）左右。如果選擇進廠擰螺絲，每月的薪資水平基本為3000-4500元左右，珠三角地區或電子廠可能再高一些，到手在五六千左右。 而據一些短視頻博主所說，普通保安剛上崗就能拿到七千元左右的基礎工資。如果聰明點，選擇了北上廣等一線城市或者高檔小區，拿到手的錢能更多。 一名在售樓處做保安的博主就聲稱，自己一個月可以在上海掙9000元。 他算了筆賬：公司提供的住宿免費，只需要交水電費；外加日常吃的是冷凍小餅和返現App點的外賣，每月花銷僅在500元左右。在這個基礎上扣除五險一金，三個月能到手25000左右的工資。

況且有的人還表示，入職後也有「明確」的漲薪空間。 若是繼續勤奮學習，考下消防中控、消防維保、保安師、物業經理等一系列證件，不僅到手的薪資可以直接漲個千百元，以後跳槽到其他崗位之後更能實現月薪過萬，半年拿下BBA（指的是賓士、寶馬和雅迪車）。 這樣看下來，當保安的前景似乎異常光明。

除了銀子不少，當保安還有一個眾所周知的優點：閒。 在保安的行業內有兩個黑話：醬油崗和戰神崗。其中，醬油崗指的是坐在有空調的室內，事少清閒，每天打打遊戲、吃吃飯就過去了。我們日常能看到的悠閒人士，多是這個崗位。 而戰神崗則需要在戶外長時間站立或者活動，或者指一些比白班更加辛苦的夜班。因此，在一些保安的求職攻略中，博主們多會給出「儘量不要去戰神崗」的建議。 結合上面那些種草的視頻，再加上人們的刻板印象，便讓一些在校生或者畢業生堅定地認為，當保安只需要坐一天，玩一天手機就行了。

還有一點，這類工作的門檻要比所謂的體面工作要低很多。 在現在的就業市場中，找工作需要很多前提。想進體制需要層層筆試和面試，走工科需要一個科研的大腦，而金融或其他行業更要依託人脈的託舉。 而大家都清楚，在中國成為一名保安幾乎沒有門檻。雖然有的地方還是偏愛年齡偏大的男性，但總的來說，只要你是一個健康的人類基本就行。 無論是剛滿十八還是知天命的年紀，初中畢業還是985高材生，保安亭的大門永遠為你敞開。想象一下，只需根據國家要求考取一個保安員證，就能安心在小屋吹空調，多是一件美事。

從抖音相關視頻，可看出醬油崗和戰神崗的區別。（抖音@北京安保-周）

可這份工作真的有想象中這麼完美嗎？恐怕根本不是。 為了驗證這些優點的真實性，博主@六隻肥羊做了一次實驗。他蒐集了某招聘軟件上的崗位招聘訊息，發現即使在北京也很難找到超過5500元的保安崗位。 實地考察後，他更是吐槽老闆們都會原地壓工資，基本上穩定在4000-45000元的區間裏，和博主們宣傳的完全不同。 @六隻肥羊最後選擇試崗的地方僅開價4200元，每天需要工作12個小時，全年無休。 好處是附贈兩頓飯和一個在地下室十人宿舍裏的牀位，連衛生間都是三個宿舍共用，一進去就臭得他面部扭曲。

要知道，這裏可是一個位於北京最繁華地段的高檔小區，最低房價都在每平米近十萬元左右，價高的更是衝到了每平米二三十萬。這樣的地段可能已經是保安崗裏貼近天花板的存在了。 而他的崗位也並非需要站一天的戶外戰神崗，而是被稱為醬油崗之一的大堂坐崗，看起來只要偶爾給業主刷個電梯卡就可以。 但實際上，外賣員、維修工和保潔等等源源不斷，幾乎沒有休息的時候。即使有一個老員工幫忙做了一半的活，活動區域也僅限大堂，博主一天下來的步數仍超過了一萬。

而讓人唏噓的是，即使@六隻肥羊在視頻裏頻頻吐槽，在底下的評論區中，你仍能看到不同IP的人在招聘。更多的年輕人則在蹲守，期待着那個不存在的理想崗砸中自己。同一個崗位下面，有人在極力避雷，有人在極力求職。造就這種割裂感的，並不是因為保安不是一份好工作，而是人們對理想工作存在很大的認知差異。

同一個崗位下面，有人在極力避雷，有人在極力求職。（抖音@六隻肥羊）

相信每個人的夢想職業都不一樣的，職業也沒有高低貴賤之分。只是不能否認的是，在以前，很少會有人覺得當保安是一個好的工作，當時社會普遍認為保安、保姆這種為別人服務的工作沒有前途。相較於即時的工資和滋潤程度，當時的年輕人也更重視上升空間和學習機會，夢想早晚有一天坐在老闆的軟座上。

但是現在，比起前幾個世代，這代人更重視工作和生活的平衡（也就是外企經常強調的Work Life Balance）。工作時間的靈活性和生活質量才是他們重點衡量的地方。 有機構甚至發現，為了追求更好的工作與生活平衡，有的員工在職場上會避免成為領導。德勤2025年的一項調查發現，只有6%的Z世代仍然認為工作的主要目標是晉升。 這些年輕人既咽不下老闆的大餅，也不再夢想着當那個畫餅的人。更直白地說，他們更在乎的是能在這份工作裏拿到多少錢。 Empower最近的一項調查顯示，現在美國的Z世代眼中財務自由的標準，在年薪60萬美元左右，而這個數字大約是嬰兒潮期望值的六倍。

Z世代的職業規劃驟變，也映射出當下的經濟問題。 慈善機構Oxfam International最新的一項報告顯示，過去十年，全球最富的1%人群所擁有的財富增加了約33.9萬億美元。僅3000名億萬富翁的財富就增長了6.5萬億美元，相當於全球GDP的14.6%。 而在過去的幾十年間，貧困人口的數量雖然在長期、穩定地下降。但多方的數據顯示，從大約2015年起，減貧的速度就開始明顯放慢。 這種差距在全國貧窮線（國際上定義貧窮的標準，每天的收入低於這個數就是窮人）的變化上表現得更加明顯。在2017年時，低收入和中高收入國家之間的方差為3.6美元，而今年最新的數據顯示，已上升到5.3美元。

數據顯示，低中高收入國家之間，貧富差距在不斷擴大。（World Bank Blog）

富人們的增多也帶來了服務行業的緊缺。 Business Insider的一篇文章就發現，隨着超級富豪的增多，他們的豪宅、飛機和遊艇也隨之增多。像電影中講的那樣，在現實中，這些地方都需要配備專門的工作人員。「巧合」的是，當服務型工作的缺口逐漸擴大時，全球的年輕人也在面臨一次嚴重的就業危機。 中國的求職難自然不必多說，大家都有體感：每個人的身邊一定都有幾個為找工作焦慮的畢業生。而在全球，年輕人的失業率也遠遠高於成年人以及全部人口的比例。 坑多，蘿蔔也多。這樣的變化下，就業方向的急轉也許是預測之中的事。

想加入富人身邊的服務崗位，背後還有一種隱蔽的心態：這些人可能清楚無法靠自己的努力去跨越階級，索性通過改變職業來貼近夢想中的生活。 在《上流寄生族》中，這種思想也有所表現。金氏一家四口在富人樸姓一家出遊的時候選擇佔領豪宅並大肆享受一番。因此，在樸家因暴雨而折反的時候，才出現了那場十分混亂的鏡頭。 電影中同樣呈現出一種矛盾的心態。金氏一家雖然明確知道自己不屬於這裏，但由於每天的生活場景、吃的食物和用的物品都屬於富人，因此內心便漸漸把自己當成了主人。 當一個人對不屬於他的東西出現依賴和佔有的感覺時，往往也是惡意爆發的前兆。

在@六隻肥羊的視頻中，類似《上流寄生族》的場景也被鏡頭記錄了下來。 在他所吐槽的地下室十人宿舍的幾步以外，便是小區業主停滿了豪車的地下車庫。在瓷磚發黃的骯髒浴室之上，佇立着燈火通明的高級寫字樓。

在瓷磚發黃的骯髒浴室之上，佇立着燈火通明的高級寫字樓。（抖音@六隻肥羊）

當保安們在高端小區裏巡邏，用卡刷開業主專用的電梯門時，或許有某個瞬間會覺得自己屬於這裏，然後再次回到那個永不見日的地下室。 日日如此，恐怕能形成陰暗角落的不僅是破舊的屋子，更是人心。 而這種斷層，才是年輕人們在湧入保安大隊的嬉鬧背後所埋下的無聲炸彈。

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