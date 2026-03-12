內地｢燒烤大學｣招生　課程內容曝光　還提供低息貸款助實現創業夢

燒烤師傅也能讀大學！湖南岳陽燒烤學院近日正式啟動招生，成為內地首家結合「學歷+技能」的燒烤產業學院。3月9日，2026年度高級人才培養班對外開放報名，吸引有志於燒烤技藝、餐飲經營與創業的青年踴躍參與。



內地首家「學歷+技能」燒烤學院

據《瀟湘晨報》報導，岳陽燒烤學院由岳陽開放大學、岳陽市燒烤協會及當地政府合作成立，以培育兼具學歷與技藝的複合型人才為目標，推動岳陽燒烤品牌走向全國乃至國際市場。學院提供彈性學制，採用「線上+線下」的融合教學模式，讓在職人士能夠兼顧工作與學業。課程內容涵蓋食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法，並延伸至門店經營、成本管理與創業孵化，全面覆蓋燒烤產業鏈的各個環節。

內地「燒烤學院」正式開始招生 為傳統餐飲注入活力

據該學院負責人介紹，岳陽燒烤產業已有近40年的發展歷史，現全市擁有超過2,000家燒烤門店，從業人數達5萬人，年產值突破20億元人民幣，成為當地經濟和民生的重要支柱。

學院特別成立專家委員會，編撰《中國燒烤通史之岳陽燒烤史》、《岳陽燒烤技藝》及《燒烤店舖經營與管理》等校本教材，並邀請30多位經驗豐富的燒烤師傅擔任講師，確保學員既能掌握傳統技藝，也能應用現代經營理念。

燒烤師傅畢業後可獲大學文憑

學員完成學業後，除了可獲得國家學信網認證的大專或本科學歷，還能取得「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能等級證書，為未來就業或創業增添競爭力。針對有創業意向的學員，學院提供優惠的餐飲品牌加盟政策，並模擬夜市擺攤實戰，配備專業團隊進行選址、裝修、供應鏈搭建及運營管理等一站式指導。此外，學院還與當地燒烤門店及餐飲企業建立長期合作，為學員打通從課堂到市場的就業通道。

為解決部分學員因學費或創業資金不足而放棄深造的困境，岳陽燒烤學院與銀行合作，推出專屬低息信用貸款，讓每位懷抱燒烤夢的青年都能夠有實現夢想的機會。該學院的成立不僅是岳陽燒烤產業升級的重要一步，也為全國餐飲業創新發展提供了新思路。

