日本五一「黃金週」名字原來有段故！國營頻道NHK卻對它避而不談

不少人正打算趁著春季飛去日本放鬆休假，但落機前請先做好心理準備，因為日本全國上下已經開啟了瘋狂放假模式，迎來令遊客又愛又恨的「黃金週」。這段期間，各大景點人潮洶湧、飯店房價翻倍、新幹線更是一票難求，連日本當地人對它的感情都極其複雜。究竟這個華麗的名字從何而來？為什麼身為日本國營頻道的NHK卻對它避而不談？



（Unsplash圖片）

據日本旅行社JTB近日發布的黃金週旅遊動向調查顯示，2026年黃金週預計將有約2,447 萬人出門旅行，規模相當於日本總人口的五分之一。這段期間的新幹線、機場及高速公路幾乎全天候處於爆滿狀態，大批在都市工作的人會趁機「帰省（返鄉）」。

而這股返鄉風潮，反而為留在東京的旅客創造了難得的「旅遊紅利」。大量東京都民會在這段期間返鄉探親，導致市中心平時擠擁的商務區反而變得空曠安靜。各大觀光名勝亦會舉辦各式祭典、傳統藝術表演或季節限定展覽。如果遊客想避開人潮，選擇在非觀光地的都心地區漫步，也正好是享受悠閒東京，體驗當地文化的絕佳時機。

2026日本黃金週在何時？

黃金週在日本又稱為「黃金週間」，這個大型連休通常橫跨4月底至5月初。假期主要由「昭和之日」、「憲法紀念日」、「綠之日」及「兒童之日」四個國定假日組成。再加上前後的週末，往往能拼湊出一個連續假期，不過具體的放假天數仍會因各企業的內部規定而有所不同。

至於今年2026年的放假方式，4月29日「昭和之日」在週三，短暫返工兩天後，緊接著就是5月2日至5月6日的5天長假。（因5月3日憲法紀念日適逢週日，需向後順延補假，在扣除本身已是假期的週一及週二後，補假便遞延至5月6日）。

不少都市工作人會趁黃金週返鄉。《青春18×2通往有你的旅程》電影劇照

為何叫做黃金週？

在黃金週出現之前，由於假期是斷斷續續的，日本人會稱這種放假方式為「跳石連休（飛び石連休）」，形容就像踩著石頭過河一樣。

黃金週這個名字的起源雖無確切的官方記載，但據傳它並非由政府訂定，而是出自電影界。1951年大映電影公司推出了電影《自由學校》，連假期間上映後，電影票房竟然比新年和暑假還要好，甚至打破了歷史紀錄。當時大映的高層松山英夫眼見商機無限，便借用了廣播界「黃金時段」的概念，創造出「黃金週」這個口號進行宣傳，希望能吸引更多人走進戲院。沒想到這個詞竟然紅遍各行各業，沿用至今。

早期NHK及部分新聞業者也會使用「黃金週」一詞，但由於這個名詞本質上屬於電影界的行業用語，牴觸了NHK禁止播送廣告內容的原則，作為新聞用語亦不夠嚴謹；加上考量到部分年長者可能無法理解外來語，因此統一改稱為「（春季的）大型連休」。

此外，對於服務業、醫療人員或工廠員工而言，這段期間反而是工作最忙碌、完全無法喘息的「地獄週」。所以使用「黃金」來修飾假期會稍微有點諷刺，因此「大型連休」的稱呼在社會觀感上也相對中立且體面。

日本特有的社會現象「五月病」是假期後遺症之一。（《我的id是江南美人》劇照）

日本特有「五月病」與黃金週有關？

雖然上班族嚮往休假，但假期也帶來了後遺症。最著名的就是「五月病」。日本的學年度與職場新人入職通常在4月開始，大家帶著滿滿的幹勁衝刺一個月後，剛好迎來黃金週長假。長假期間疲勞感一次爆發，等收假回到崗位時，容易陷入焦慮、懶洋洋或心情低落的狀態，這就是日本特有的社會現象「五月病」。

既然難得認識黃金週，不妨順便了解一下這系列假日的背後意義：

兒童節當天，日本家家戶戶會掛上鯉魚旗。（Unsplash圖片）

黃金週國定假日小知識

昭和之日（4月29日）：最初是為了慶祝昭和天皇生日，現在則定為「回顧動盪與重建的昭和時代，思考國家未來」的紀念日。有趣的是，這天在2007年以前曾被稱為「綠之日」，後來才正式更名為昭和之日。

憲法紀念日（5月3日）：這天是為了紀念1947年5月3日正式施行的《日本國憲法》，標誌著日本民主主義根基的確立。

綠之日（5月4日）：親近自然並感謝其恩惠的節日。據說是因為昭和天皇生前熱愛植物與大自然，因此在改名昭和之日後，便將「綠之日」移至5月4日，延續對自然的敬意。

兒童節（5月5日）：這天旨在尊重兒童人格並祈求孩子健康成長。日本家家戶戶會掛起「鯉魚旗（鯉のぼり）」，象徵孩子能像鯉魚逆流而上般堅強。雖然這天在曆法上與端午節重疊，但更多了一份祈願孩子出人頭地的溫柔心意。