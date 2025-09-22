新垣結衣的「新垣」竟是中國姓？盤點那些其實源自中華的日本姓氏

原來「新垣」不是日本姓！這三個中國古老複姓，被誤會到現在。



說到「新垣結衣」，大多數人第一反應是：啊，日本國民老婆！她那張清新治癒的臉，讓無數觀眾把「新垣」自動打上了「典型日本姓氏」的標籤。

新垣結衣（Instagram@aragakiyui_fanspage）

但你知道嗎？「新垣」其實原本是中國的古姓之一，跟「端木」「東野」一樣，根子都在中原大地。只是因為歷史機緣巧合，反而在日本混得比在中國響亮。一起來看看這三大「被誤會」的複姓背後的故事吧。

端木：從儒商子貢，到影視劇裏的「日本軍官」

要不是孔子的弟子子貢（端木賜），很多人可能根本沒聽過「端木」這個姓。子貢是個傳奇人物，他既是孔子高徒，又是中國歷史上有記載的第一位「儒商」。靠經商致富，同時又不忘弘揚儒家思想，可謂「有錢又有文化」。

「端木」本身的來源可以追溯到上古——相傳出自黃帝后裔鬻熊一支，到了周朝，逐漸演變為家族姓氏。

可是，問題來了。在不少抗日題材的影視劇裏，編劇總愛給日本軍官起個「端木」的姓，可能覺得好聽、顯得精英範。久而久之，觀眾們也被帶偏：怎麼「端木」成了日本姓？這對真正的端木族人來說，真是哭笑不得：明明是純正的中華古姓，硬生生被影視劇帶歪了。

東野：小說家的名字火了，但本是魯國舊地

提到「東野」，大家第一反應一定是——日本暢銷小說家東野圭吾。懸疑大師啊！他的書幾乎陪伴了幾代人的青春。所以很多人自然就覺得「東野」是日本姓。但其實，它的根源在周朝。

當時周公旦的兒子伯禽建立魯國，把「東野田」這塊地封給第三子。後人就以封地為姓，成為「東野氏」。戰亂遷徙後，這個姓流散各地，但在今天的山東泗水、曲阜，依然能找到東野家族的痕跡。可惜現代中國「東野」已非常稀少，反倒因為東野圭吾太火，讓這個姓在日本幾乎成了「獨佔名片」。

新垣：被女神「偷走」的名氣

「新垣」更不用說了。自從新垣結衣紅遍亞洲，她的名字幾乎成了日本「治癒系女神」的代名詞。很多人甚至覺得「新垣」這個姓聽起來特別日式。可事實上，「新垣」早在周文王時代就已經存在。周文王第十五子被封在「新垣」，後人便以地為姓。魏國有將軍新垣衍，西漢還有望氣師新垣平，史書裏都能找到他們的名字。

只不過，隨着時間推移，這個姓氏在中國逐漸式微。反而因為琉球與明朝的交流，姓氏在日本得以保留下來，還被髮揚光大。然後，新垣結衣火了，大家就默認「這是日本姓」。結果，真正的中國「新垣」族人默默表示：我的姓怎麼被搶走名氣了？

日本網友怎麼看？

有趣的是，在日本網絡上，也有人意識到這些姓氏的來歷。有網友留言：

原來東野不只是東野圭吾！學到了。

也有人驚訝：

新垣竟然來自中國？我還以為是沖繩的特殊姓。

當然，還有調侃的：

不管怎樣，對我來說，新垣 = Gakki（結衣）。

這其實就是文化流動的結果。姓氏跟人一樣，跨越國界，就會有新的認知。

中國網友的無奈與自豪

國內網友的態度，則更多是「又好氣又好笑」。有人說：

端木子貢會不會氣得從墳裏爬出來？自己祖宗的姓，被演成日本軍官。

還有人自豪地補充：

不管別人怎麼叫，這些姓氏都代表着中國幾千年的文化傳承。

確實，複姓在中國本就稀少，能保存到今天的每一個都承載厚重的歷史。哪怕在現代日常生活裏少見，它們仍然是中華文化的一部分。

三個複姓的共同點

仔細一看，「端木」「東野」「新垣」這三個複姓有幾個共同點：

1. 都源於中國古代的地名或祖先。

2. 在國內逐漸稀少，但在日本「意外走紅」。

3. 現代大眾認知出現了偏差：一聽到名字，就自動聯想到日本。



這其實就是文化交流的雙刃劍：一方面讓姓氏在異國延續，另一方面卻模糊了它的根源。複姓「端木、東野、新垣」，都不是「舶來品」，而是實實在在的中國古姓。只是因為歷史流轉，跑到日本混得更響亮，甚至讓我們自己一度忘了它們的出處。

或許下次再有人提起「新垣結衣」，你可以笑着補一句：

其實她的姓，老祖宗還是我們中國的呢。

這不光是糾正誤會，更是提醒我們：中華文化的根，遠比我們想象的要廣闊深厚。

