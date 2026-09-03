重330克如6隻雞蛋　深圳超早產｢巴掌BB｣搶救105日　闖生死關出院

近期，深圳一名出生僅巴掌大的早產兒，在105天的細心照護下，成功闖過「生死關」。據內媒《第一現場》及《南方都市報》報道，深圳一名孕婦因患有重度高血压合并子癇前期，被迫在懷孕僅23周+4天時剖腹產子。新生兒降生時體重僅330克，僅相當於6隻雞蛋的重量，打破該院救治成功的最輕體重紀錄。經過深圳市婦幼保健院醫護團隊105天的全力搶救與精細照護，這名超早產兒成功闖過心包填塞等生死難關，體重生長至2.5公斤，於9月1日順利康復出院。



深圳「巴掌BB」闖過105日生死關，順利出院。（南方都市報）

這名超早產兒「小澤寶」的母親因患有慢性高血壓合併重度子癇前期，病情嚴重威脅母體安全，且血壓無法有效控制，最終不得不提前116天實施剖腹產手術。產婦受訪時坦言，當時血壓太高沒控制住，心中滿是擔憂。

今年5月20日，「小澤寶」提前降生，新生兒科醫生回憶，孩子出生時只有成人手掌大小，腳掌甚至不及成人拇指大，皮膚薄如蟬翼、血管清晰可見，呼吸亦極為微弱。由於胎齡僅23周多，其肺部、心臟及腸道等重要器官均未發育成熟。

深圳這名早產兒出生時僅巴掌大小。（南方都市報）

為爭取救治時機，醫院產科與新生兒科在分娩前已啟動多學科會診，提前進行促胎肺成熟及腦保護等干預措施。寶寶出生後，復蘇團隊立即展開「黃金一小時」搶救，於1分鐘內建立呼吸通路，並用保鮮膜包裹軀體以減少熱量與水分流失；轉入新生兒重症監護室（NICU）後半小時內，醫護完成高難度的臍動靜脈置管，順利建立生命給藥與營養通道。

救治過程險象環生。入院第三天，「小澤寶」突發致命的心包填塞，心率與血氧急劇下降。值班醫生隨即在超聲引導下進行心包穿刺，快速抽出壓迫心臟的積液，成功在數十分鐘內化解心跳驟停危機。

由於超早產兒器官極度脆弱，醫療團隊實施了高度精細化的管理，包括將液體輸入量精確至每小時0.01毫升，營養液餵養由0.5毫升微量起步，並配合呼吸循環維護、感染防控及神經保護等方案。在105天的住院期間，「小澤寶」並未出現嚴重顱內出血或壞死性小腸結腸炎等重大併發症。

深圳巴掌BB經過105天的救治，順利出院。（南方都市報）

此外，家屬亦深度參與照護過程。早期由母乳庫捐贈母乳提供免疫支持，待產婦身體恢復後過渡至親母母乳餵養。當病情平穩後，醫護人員指導父母開展「袋鼠式」肌膚接觸護理，協助家長建立照護信心。醫院在出院前完成養育宣教，後續將透過長期隨訪門診持續追蹤其發育狀況。

深圳市婦幼保健院負責人表示，該院新生兒科每年收治新生兒逾8000例、早產兒超2000例，超低出生體重兒治癒率達97.5%。此前醫院曾成功救治胎齡22周+2天（390克）及22周+3天（360克）的極早產兒，本次330克「小澤寶」的救治成功，再次刷新了該院生存極限早產兒的救治紀錄。