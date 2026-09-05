可樂放冰格變奪命炸彈！廣東女咬瓶蓋瞬間爆開　碎冰噴射割傷喉嚨

近日，廣東茂名的李女士因為一個動作把自己送進了醫院。



此前，她的老公把一瓶可樂放進冰箱急凍。當李女士從冷凍室取出可樂時，可樂已經結冰。由於碎冰堵住了瓶口，她下意識地用牙輕咬了一下瓶蓋，試圖把冰弄出來。只聽「砰」的一聲，可樂瓶瞬間爆開，一股高壓氣體裹着碎冰直衝她的口腔和喉嚨。

李女士用牙輕咬了一下可樂瓶蓋（微信視頻號@新晚報）

可樂瓶瞬間爆開，一股高壓氣體裹着碎冰直衝她的口腔和喉嚨：

「當時一度呼吸困難。」李女士事後回憶，她的口腔和喉嚨被碎冰嚴重劃傷、破皮出血，還出現了胃痛症狀。隨後她緊急前往醫院就醫。

上海男孩曾因此縫了38針

這並非偶然事件，據此前報道，上海一名男孩從冰箱拿出一罐冰凍可樂，開啟瞬間發生爆炸，拉環直接劃到臉上，穿透腮部，縫了38針。

可樂等碳酸飲料本身就含有大量二氧化碳。（unsplash@janesca）

可樂等碳酸飲料本身就含有大量二氧化碳。當液體結冰時，體積會膨脹，原本溶解在液體中的二氧化碳被「擠」了出來。瓶內的氣體壓力在低温下急劇升高。

此時，瓶體已經承受着巨大的內部壓力，一旦開啟或受到外力衝擊，高壓氣體就會裹着冰塊猛烈噴出，成為一顆「冰炸彈」。

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這些飲料千萬別放冷凍室

可樂、雪碧、啤酒等帶氣飲料，無論是鋁罐還是玻璃瓶都不能放入冰箱冷凍室儲存。

如果想喝冰鎮的碳酸飲料，正確的做法是：放入冰箱冷藏室（4℃左右），或者用加冰塊的杯子飲用。切勿為了追求「透心涼」而將飲料放入冷凍室，更不要用牙去咬結冰的瓶口。



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