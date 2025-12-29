女子瞓覺把手機放床邊充電　火牛突自燃爆炸　致全身70％燒傷毀容

內媒《猛獁新聞》報道，12月25日，湖北一名女子睡覺前習慣性地將手機放在枕邊充電，但在凌晨時分，手機充電器自燃爆炸，導致她全身70%的皮膚被燒傷，面部和四肢嚴重燒傷，將留下大面積疤痕，慘遭毀容。



女子面部遭到大面積燒傷。（猛獁新聞）

報道指，事後該女子強忍傷痛提醒：「晚上睡覺讓手機充一整晚電，這個做法真的太危險了！大家千萬不要這樣做！」對此，引起網民們熱烈討論。有網民表示自己有這樣的行為，但有網民認為應該是雜牌充電器引起。

女子呼籲大家千萬不要把手機放在枕邊充電。（猛獁新聞）

手機充電器壽命僅有3-4年

北京市通州區消防支隊消防宣傳員祁興龍曾介紹，很多人讓充電器一直插在插座上，睡覺前接上手機，這種充電方式其實很危險。

若每天手機充電器插在電源上5-7小時，那壽命僅有3-4年左右。即如果一個充電器每天只使用2-3小時，其電子元件老化速度就慢；如果每天不間斷地插在電源上，就算沒有連接手機，它也還是會不斷工作，使用年限自然縮短，當電子元件壽命到期後，很容易發生危險。

內地居民習慣睡覺前將手機放在枕邊充電。（示意圖/視覺中國）

充電時，儘可能不要邊充邊玩、看影片等；如果手機或充電器溫度過高，立刻斷電，放在涼爽處待其降溫；充電中的手機最好別放在身體上，可以放在散熱良好、相對空曠的地方。