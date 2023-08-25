玻璃樽裝汽水放雪櫃「突然爆炸」割破女子眼球　廠方指出可能原因

內地江蘇揚州一名女子，要將玻璃樽裝汽水放入雪櫃時，瓶身突然爆炸碎裂，造成她右眼眼球破裂，需要進行多次手術才能恢復。



女子表示，16日中午她準備料理午餐，便利用生鮮超市的外送服務，買了菜以及5瓶玻璃罐裝的汽水，沒想到當商品送來後，她要將汽水放入雪櫃時，其中一瓶瓶身卻突然爆炸，當下她感覺到右眼疼痛難耐，趕緊叫計程車前往醫院。

廠方公關指或是這原因導致 已非首次發生同類意外（點圖了解更多）：

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就醫後女子立即做了5個多小時的手術，根據診斷結果，她的右眼眼球破裂，需要住院進行右眼眼球破裂修補，要經歷多次手術、還可能會發生術後感染、出血等意外。

事後女子對該間汽水公司提告，對方公關人員回應，目前已關注到此事，並聯繫上消費者作出慰問和溝通。

公關人員稱，瓶身破裂可能和玻璃樽受冷熱交替影響有關，後續會盡快核實具體情況，如果是公司產品的問題，會作出正式的道歉及賠償。

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不過該品牌的汽水，已經不是第一次發生爆裂意外，今年4月，山東一間餐廳的老闆表示，放在貨架上的汽水，沒有人移動的狀態下突然爆炸，玻璃碎片散落一地，好險沒有傷到人。

而在2022年、2020年，都有該牌玻璃樽汽水爆炸的意外傳出，也讓人擔心，公司是否故意忽視玻璃樽身的質素問題，罔顧消費者安全。

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