夏日炎炎，手持隨身風扇成為不少人外出必備小物，然而消暑神器可能潛藏危機。



日本一處公寓大樓日前發生火災，造成1人重傷、5人輕傷，起火原因疑與手持風扇有關。日本媒體特別提醒使用者，掌握「預防爆炸的4大前兆」，避免讓手中神器變凶器。

疑手提風扇仔爆炸釀火災！日媒揭「4大前兆」 充電有這情況留神（01製圖）

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根據朝日電視台報導，日本東京品川區日前發生一起公寓火警，火勢約2小時後才被撲滅，該事故造成起火房間內的一名30多歲男子重傷，另有5人輕傷，起火原因疑與手持型風扇有關。

現在路上隨處可見的手持風扇可能暗藏危機，日媒點出，鋰離子電池在爆炸前可能出現4大前兆，包含：

1. 無法充電

2. 充電時比以往更燙

3. 外殼或電池膨脹

4. 意外斷電



若發現上述狀況，民眾須提高警覺。

NITE（製品評價技術基盤機構）產品安全宣導課課長宮川七重指出：

手持風扇如果掉落到地面，內部電池可能受損，進而導致鋰離子電池起火。

宮川七重提醒，現在許多可充電的設備都採用鋰離子電池，民眾應特別留意「衝擊」及「高溫」2大危險因素，謹慎使用以防意外。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】