葫蘆兄弟真實版！紹興老翁失愛女種瓜療癒　種出一藤七果全網爆紅

近日，浙江紹興現實版「葫蘆娃爺爺」走紅網絡。



75歲的陳金敖爺爺因種出一藤多果的「葫蘆兄弟」 ，被網友稱為現實版「爺爺與七個葫蘆娃」，吸引了全國遊客前來打卡拍照，找尋童年記憶。

近日，浙江紹興現實版「葫蘆娃爺爺」走紅網絡。（微信視頻號@潮新聞）

陳金敖爺爺表示網友不來了，也一定會好好生活：

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9月4日，據潮新聞報道，再過30天，「葫蘆娃爺爺」就要拆掉葫蘆了。陳爺爺表示，霜降之前要把葫蘆拆下來，因為天氣冷了，「葫蘆娃」也怕冷。

陳爺爺說，（自己的）孩子沒有了，把網友都當成自己的親人。他還說，讓網友們放心：

網友不來了，我們也一定會好好生活的。

據媒體此前報道，25年前，陳金敖爺爺和他的老伴兒沈華玲奶奶失去了唯一的女兒。女兒走後，夫妻倆很長時間都不願出門。

曾經內心落寞的老兩口，如今在遊客、網友一聲聲 「爺爺奶奶」 的呼喚中，慢慢打開了心扉。沈奶奶感慨，雖說自己已經沒有孩子了，但大家一聲聲 「爺爺奶奶」，喊進了他們的心坎裏。

沈奶奶輕輕地說，眼角閃爍着淚花：

好像真的覺得自己有了一大群兒孫。20多年沒有這麼熱鬧了。是他們把我們的心打開了。

9月4日，紹興市文旅局回應紅星新聞記者，葫蘆娃爺爺不是「設定節目」而是紹興水鄉自然生長出的温情一角，他不是網紅，而是一位可親可愛的紹興長者。紹興不會刻意造網紅，但會用心守護這些温暖的角落，這些日子一直在思考平衡網紅打卡與私人生活。將做好遊客引導，也請遊客多一份體諒，城市的温度既在歡迎的熱情裏，也在尊重的分寸間，將守護好這份安寧，讓遊客享受這份美好。

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