每天準時擺攤的老婆婆沒出現　暖心公安竭力追查　終成功救了她

每天如約出攤的老人沒有準時出現，他急了。



近日清早5點多，有一貨車司機報警稱自己與駕駛電動三輪車的老人相撞，事後老人堅持說自己沒事便離開了。

浙江公安孫俊傑接手了一宗車禍案，經過一番追查，發現被撞的婆婆事後沒有如常擺攤賣菜，終成功及時讓她送院接受手術治療。（微博影片截圖）

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浙江嘉興海鹽縣公安局交通管理大隊於城中隊孫俊傑接手了案件，為了確認老人的身份訊息，孫俊傑調取了事發地附近監控。這一看，孫俊傑發現不對勁，老人每天傍晚都會準時去農貿市場門口擺攤賣菜，但是當天傍晚老人卻一直沒有出現。

孫俊傑急了：

要快點找到她！可能受傷不輕！

孫俊傑立即加快腳步，通過多方努力終於查到了老人的家庭住址，於是他馬不停蹄趕到老人家，多次敲門後卻始終無人應答。孫俊傑又趕到村委會，從工作人員處順利聯繫上了老人兒子，原來老人為了不讓家人擔心一直瞞着，回到家的她感到越來越疼痛也忍着不說，還執意不肯去醫院。

奶奶，其他先別管， 現在馬上去醫院！

孫俊傑再三叮囑，老人也終於答應去醫院檢查。後經醫生診斷，老人胸12椎體爆裂性骨折，需立即手術治療，好在發現及時，手術後病情已經穩定，正在住院康復中。事故還在進一步調查中。

為認真細緻的民警孫俊傑點讚！

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