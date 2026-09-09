網紅｢迅猛龍特蕾莎｣自爆獲神秘富婆5年打賞至少6000萬　引發轟動

近日，內地有「廈門林志玲」之稱的抖音網紅「迅猛龍特蕾莎（下稱迅猛龍）」包場舉辦了一場答謝宴。在宴會上，「迅猛龍」親手製作蛋糕並朗讀手寫長信，向一名5年忠實女粉絲「可樂」致謝。據悉，按照平台規則，「可樂」刷滿了3個滿級帳號，預估基礎消費總額超6千萬元（人民幣，下同），消息引發網絡轟動。



網紅「迅猛龍特蕾莎」包場舉辦了一場答謝宴，感謝榜一粉絲。（微博）

網紅「迅猛龍特蕾莎」包場舉辦了一場答謝宴，感謝榜一粉絲。（微博）

網紅「迅猛龍特蕾莎」。（抖音）

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「迅猛龍」在宴會上透露，從2021年她直播開始，「可樂」就一直陪伴支持她。5年間，「可樂」使用3個不同帳號，均將等級刷至平台最高的75級。據了解，按平台規則，單個75級帳號的基礎消費門檻約為2000萬元，「可樂」的3個帳號僅基礎消費總額已超6000萬元，實際金額可能更高。

「迅猛龍」在宴會上透露，從2021年她直播開始，「可樂」就一直陪伴支持她。（微博）

網紅「迅猛龍特蕾莎」包場舉辦了一場答謝宴，感謝榜一粉絲。（微博）

「可樂」使用3個不同帳號，均將等級刷至平台最高的75級。據了解，按平台規則，單個75級帳號的基礎消費門檻約為2000萬元。（微博）

「迅猛龍」日前包場舉辦了一場規模盛大的答謝宴，在宴會上，她親手製作蛋糕，並朗讀親自手寫的長信向「可樂」致謝。「迅猛龍」將對方比作「院子裏的樹」和「不會倒的牆」，還強調自己與「可樂」之間的關係並非外界所想像的男女曖昧，而是純粹欣賞的堅定支持。

網紅「迅猛龍特蕾莎」。（抖音）

該事件在網絡引起廣泛討論。有部份網民認為這是直播界難得的佳話，「這種不被流量裹挾、在喧囂中沉澱下來的情誼，在如今這個塑料友情遍地的環境裏顯得尤為珍貴」、「真心換真心」。

但也有人質疑6000萬的真實性，「出手6000萬打賞主播，全國能掏出這個數的人屈指可數。更別說還能5年刷出3個滿級帳號。這數字放在任何消費場景裡，都高得離譜。」還有網民認為，這是MCN公司的「自刷」套路，目的在於製造熱度、引流等。