榮耀手機廣告關不掉阻打緊急電話　網民指心肌梗塞母錯失搶救時間

近日有網民在小紅書發文稱，其母親於9月10日凌晨4時突發心肌梗塞（內地稱心梗），父親嘗試使用榮耀（HONOR）手機撥打急救電話求助，但操作期間手機誤彈出「魔法畫報」廣告，找不到退出按鈕。該網民父親只能外出敲門求助，最終錯過搶救時間，網民的母親離世。



該網民質疑手機廣告阻礙緊急呼救批評「你們的廣告是人做的嗎？」、「我媽的手機上最後也停留在魔法畫報（廣告）」，並希望榮耀手機道歉、下架相關功能及賠償。許多網民則批評現代智能手機這類廣告，甚至年輕人都很難找到關閉的按鈕，何況老年人因為找不到按鈕，只能看完廣告。



榮耀官方工作人員則回應稱，已關注到網民反映的事件，將向內部反饋，後續如有進一步進展，會來電告知。



內媒《瀟湘晨報》就此發表評論稱，手機層出不窮的商業化設計，或已對公共應急救援機製造成實質干擾。文中指出，現今多數畫報彈窗、資訊推送刻意隱藏關閉按鈕、層層嵌套操作步驟，平日僅影響使用體驗，一旦遇上心梗、火災等緊急生死場景，便可能釀成嚴重後果。

《瀟湘晨報》評論，科技產品的核心是服務人、在緊急時刻穩定可靠、不添阻礙，再談商業增值，業界理應為系統過度商業化設計做減法，回歸工具本源。

網民公開他與榮耀客服的對話：

網民點睇：

現在的手機彈窗廣告的關閉按鈕設計的到處躲貓貓，難道就沒有統一的規定嗎。

本人榮耀用戶，該機默認的所有應用通知都推送大量的廣告。很難找到關閉按鈕。使用時要逐一將所有應用及系統自帶小程序的設置里關閉各種推送通知按鈕。稍有不慎就會被牛皮癬廣告霸屏。

換新手機後第一次也是琢磨五六分鐘，後來才在設置里關掉。

可惡的資本家。

