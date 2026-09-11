榮耀手機｜網民稱「魔法畫報」廣告關不掉阻母急救　改口稱是誤解

近日網民張先生在小紅書發文稱，其母親於9月10日凌晨4時突發心肌梗塞（內地稱心梗），父親嘗試使用榮耀（HONOR）手機撥打急救電話求助，但操作期間手機誤彈出「魔法畫報」廣告，找不到退出按鈕。該網民父親只能外出敲門求助，最終錯過搶救時間，網民的母親離世。



該網民質疑手機廣告阻礙緊急呼救批評「你們的廣告是人做的嗎？」、「我媽的手機上最後也停留在魔法畫報（廣告）」，並希望榮耀手機道歉、下架相關功能及賠償。



9月11日，張先生與榮耀品牌方開展面對面溝通，現場還原事發時手機使用場景等。溝通現場，張先生正式作出澄清與致歉。他表示，其父親使用榮耀手機對外撥打了求救電話，並未出現無法撥號、無法呼救的情況。



當事人坦言，自己因家中突發變故情緒激動，誤將個人主觀認知歸因為手機設備問題，進而在社交媒體發佈了與實際情況不符的內容。其解釋發文初衷，是希望手機廠商重視相關功能體驗。

《瀟湘晨報》此前曾評論，科技產品的核心是服務人、在緊急時刻穩定可靠、不添阻礙，再談商業增值，業界理應為系統過度商業化設計做減法，回歸工具本源。

網民公開他與榮耀客服的對話：

網民點睇：

現在的手機彈窗廣告的關閉按鈕設計的到處躲貓貓，難道就沒有統一的規定嗎。

本人榮耀用戶，該機默認的所有應用通知都推送大量的廣告。很難找到關閉按鈕。使用時要逐一將所有應用及系統自帶小程序的設置里關閉各種推送通知按鈕。稍有不慎就會被牛皮癬廣告霸屏。

換新手機後第一次也是琢磨五六分鐘，後來才在設置里關掉。

可惡的資本家。

