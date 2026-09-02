「我年紀可以當你媽了」台灣50歲醉男性侵74歲老婦　判監4年10月

台灣基隆50歲余姓男子日前喝醉酒後，邀約74歲喪偶的老婦阿淑（化名）到家中討論建廟事宜，不料，余男卻酒後亂性，不僅摟肩問「丈夫過世多久了」，還強行將婦人抱上床性侵得逞。全案經基隆地院審理，法官認為余男涉嫌重大且犯案後態度惡劣，日前依強制性交罪判處4年10月有期徒刑。



酒醉二度摟抱 手指、異物侵犯下體得逞

判決指出，前年5月某日晚間，老婦人阿淑為了要討論建廟收據的問題，親自前往余姓鄰居的住處拜訪，不料，當時滿身酒氣的余男趁隙一把摟住對方的肩膀，阿淑察覺異狀後火速撥開，未料，余男卻仍不死心，竟然開口詢問「老公過世幾年了」並二度摟抱。

台灣一名74歲喪偶的老婦，被一名50歲余姓男子性侵。（示意圖，Unsplash@Danie Franco）

阿淑聽聞後嚴厲喝斥「你放尊重一點」、「我的年紀都可以當你媽了」，沒想到喝醉酒的余男卻不聽勸，強行將阿淑抱進房間，因為余男「不舉」，仍然以手指性侵得逞。阿淑事後也不敢讓家人知悉此事，直到長期照顧課程同學好心勸說，阿淑才鼓起勇氣報警提告。

全案經基隆地院審理時，余男否認犯行，辯護律師指出，阿淑在案發後2個月才報案，不符常情，且余男老婆從鄰居轉述得知阿淑遭侵犯、大量流血，但案發住宅卻沒有找到沾血床單。此外，余男有相關證明手冊，無法搬重物，不可能侵犯阿淑，事後還因被誣告想不開。

根據跡證指出，阿淑在案發後曾前往醫院就診，被害人經診斷有泌尿道感染症狀，根據其供詞曾遭余男以手指、不明物品侵犯，確實可能傷及尿道而導致感染。此外，法官認為余男是因為長短腳才取得相關證明文件，與手部是否可施力無直接關聯，且2人年齡差異，難認余男無法犯案。綜合種種事證，認為余男涉嫌重大，且犯後毫無悔意，依余男犯強制性交罪判處4年10月徒刑。可上訴。

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