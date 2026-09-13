澳門睇演唱會遺失大疆相機　杭州市民意外帶回　警憑照片尋回失主

一台價值約3000元人民幣的大疆（DJI）相機，在澳門睇演唱會遺失一個多月後，竟跨越千里在杭州尋回。一名杭州市民在澳門觀看演唱會返程後，意外發現背包內多了一台相機，隨即主動交予杭州警方。當地警方憑藉相機內的影像細節進行溯源，最終順利聯繫上從未報案的失主，將物品完璧歸趙。



據內媒《光明網》報道，9月10日，一篇關於「在澳門丟了一個月的大疆在杭州找到了」的帖子在社交平台引發大量網民點讚。

今年8月，杭州市民小傅前往澳門氹仔觀看演唱會，返程後整理行李時，赫然發現包內多了一台價值三千元的大疆相機。小傅推斷是散場時人流擁擠，有遊客不慎錯放至其包中。想到失主應該萬分焦急，小傅返回杭州後第一時間將相機專程送往濱江公安高新派出所。

網民在社交媒體發帖文稱，在澳門丟了一個月的DJI，在杭州找到了。

接到失物的高新派出所，將尋找失主的任務指派給「鷹眼視頻偵查室」的輔警鄭海達，他表示，接手時相機並無任何關聯線索，既無聯絡方式，亦無精準遺失時間與場館。鄭海達隨後逐一翻看相機內留存的影像素材，依據畫面的人像資訊進行倒查排查，最終鎖定失主為黃女士，並順著人際關係線索，聯繫上其身在杭州、已半年未曾往來的一位好友。

由於黃女士與同行親友遺失相機後從未報案，早已認定設備無法找回，因此當其好友接獲警方電話核實情況時，一度疑心是詐騙來電。

為打消顧慮，鄭海達主動提出核對設備購買發票等資訊。黃女士隨後精準復述出8月17日行程的細節，包括當日穿著衣物顏色以及相機拍攝的畫面內容。經時間、地點與場景細節的交叉核驗，雙方徹底消除疑慮。

確認無誤後，黃女士委託該名杭州好友前往派出所代領相機。領取現場，鄭海達開啟視頻連線讓黃女士遠程核驗，相機內的影像亦與黃女士社交平台發布的照片完全吻合。在失聯一個多月後，這台在澳門遺失的相機順利回歸主人手中。