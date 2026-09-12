如果出事心裏會難受！杭州女學生脱校服為倒地婆婆止血獲全網激讚

「校服有血沒關係，如果不扶，萬一她出事了，我可能會心裏難受。」



近日，浙江杭州一位老人在路口摔倒，後腦血流不止。一位女生快步上前扶起老人並撥打120求救電話，脱下校服墊在老人的傷口之下，一直陪着老人直到救護車抵達。

相關影片傳開後，許多網友誇這位女生「脱校服的樣子很帥」。

浙江一名女生上學路上扶起摔倒老人，毫不猶豫脱下校服幫其止血。（微博@潮新聞）

女學生周子歆將老人挪到路邊，脱下校服為其止血：

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事情發生在9月3日早上7點左右，浙江省杭州市蕭山區育才路學士橋附近一位婆婆突然向後倒地。正在上學路上的周子歆看到了這一幕，「她倒下去那一下，看起來真的很疼」。

周邊一時沒人，周子歆當下就快步上前去扶。她雙手托住老人腋下，將重量靠在自己身上，慢慢將老人挪到路邊小店旁坐下。這時周子歆才發現老人後腦勺正在流血，而自己校服袖口和後背已沾上血跡。

她立刻撥打120，按照接線員的指導找乾淨的東西壓迫止血。

我們教室開空調，我習慣穿長袖校服，這件外套早上剛換的，還算乾淨。

想到這裏，周子歆二話不說脱下外套，輕輕疊好墊在老人腦後。

路邊很快圍上來幾位路人，朱女士看到這一幕，主動上前幫忙。她見周子歆正忙着和120溝通，便協助聯繫了老人的老伴。

7點20分，救護車趕到，老人被接走。周子歆趕着去學校上課，可校服上血跡斑斑。朱女士主動提出幫忙清洗校服，她說，「不能讓孩子穿着帶血的校服回學校」。

朱女士將洗乾淨的校服送到周子歆手上（羊城晚報）

這個小小的舉動，讓周子歆很意外，「沒想到她會主動幫我洗衣服」。更讓她感動的是，朱女士事後還專門聯繫學校，希望校方能表揚這個勇敢的女孩。

周子歆是蕭山技師學院自動化天津班的學生，今年17歲。班主任謝老師得知後很驚訝：

那天早上她遲到了，我正想問她原因，她什麼都沒說。

在謝老師眼中，周子歆温柔內斂，和同學關係融洽。「其實很多心地純良的孩子遇到這種情況都會去扶，個別訛人的案例不該被放大成社會常態，大多數人都懂得感恩。」

朱女士這兩天接了不少媒體電話，她反覆說：

這麼小的孩子，遇到突發狀況這麼沉着，真的讓人佩服。這種正能量就該多宣傳，別讓好人寒心。

她把周子歆的校服洗得乾乾淨淨，「這是我能給這個孩子最樸素的真心回應」。

目前，老人已安全出院，為善良的周子歆和朱女士點讚！

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