杭州首屆智能機械人應用技能大展　300餘機械人「趕考」展真本領

9月20日，「智競未來——首屆智能機械人應用技能大展」浙江活動將在杭州餘杭正式啟動。本次機械人技能大展有來自60餘家企業、50餘種類型、300餘台機械人同台亮相，從「會炫技」到「能上崗」，機械人真正走進了真實場景，在特種作業、智慧商業、民生服務三大賽道展現其在危險、危重場景中的真本領。



9月20日，「智競未來——首屆智能機械人應用技能大展」浙江活動將在杭州餘杭正式啟動。本次機械人技能大展有來自60餘家企業、50餘種類型、300餘台機械人同台亮相。（央視新聞）

在複雜環境中完成任務 擺脫預設真實「上崗」

《央視新聞》報道，在工廠流水線、倉儲物流等場景中，按預設程序精準重複作業的機械人已經很常見。然而，真實的生產生活環境遠比流水線複雜。能否在複雜環境裏、複合任務中成功完成目標，是本次機械人技能大展十大任務所要檢驗的核心能力。特種機械人將在各類環境中連續闖關，如在「黃金三分鐘」內實現對落水群眾對救援、颱風內澇等複合災害場景中完成自主作業、深山密林中搜尋迷路的徒步者並將其安全帶出等，展現其合格上崗等能力。

在汽車產線焊接挑戰中，面對工件隨機、無預設程序、無人工干預的生產場景，智能拌和站無人裝載機精準避障，自主識別、自適應焊接，戶外多類型演藝機械人跨次元快閃表演，看智能機械人擺脫人工預設，在真實產線中順利上崗。

此外，機械人正逐步融入生活中的各類場景，例如沉浸式AI陪護康復新體驗、24小時家務全流程、陪伴孩子完成科技研學等，真正服務於日常。

300餘台機械人同台亮相 具身智能產品融入日常

據悉，本次機械人技能展示落地杭州未來科技城，60餘家企業、50餘種類型、300餘台機械人同台亮相。展演採用「方陣+定點」雙軌模式：特色主題方陣跨行業列陣展示應用廣度、定點技能展演區聚焦實操呈現技術深度，標兵儀仗方陣則以多機協同編隊展現調度精度，全方位呈現具身智能的落地能力。

在互動展區，涵蓋工業巡檢、人形交互、外骨骼康養、娛樂陪伴、系統控制及核心零部件等領域，每一台機械人都以工作狀態出現在場景中。本次活動還將推動創新成果從展台走向應用，讓更多具身智能產品進入真實產線、融入日常生活，在服務產業升級的同時，也讓普通受眾切實感受到科技帶來的便利與溫度。