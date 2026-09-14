浙江六旬漁民疑墮海失蹤11日　家屬辦完後事竟奇蹟生還僅皮膚曬黑

浙江舟山普陀區展茅街道螺門一名60歲漁民張伯，9月3日在拖蝦船上不慎落水失蹤。時隔11天，9月13日他奇蹟般生還回家。家屬此前已為他辦理後事，但其兒子仍沒有放棄尋找。目前，回家後的張伯精神狀況不佳，暫未透露這11天他是如何生存的。



疑受颱風外圍影響 在拖蝦船上作業時墮海

據都市快報，當天附近海域受颱風外圍影響，拖蝦船提前回港。原本該漁民3日凌晨零時要起來工作，到了時間，同船的人發現張伯不在，才判斷他落水。

家屬其後尋找多日，一直未有消息。在尋找11天後，家屬本來對找到張伯已失去信心，甚至已為他辦理後事。

舟山當地的漁民正在捕撈船上工作，示意圖。（網絡圖片）

失蹤11日後奇蹟回家 僅皮膚曬黑

9月13日，張伯奇蹟般回到螺門半塘新村的家中。其兒子說，父親精神狀況不佳，已經休息。此外，由於此前兒子去岱山尋父，張伯回家時，家裏一個人都沒有。

9月13日，張伯奇蹟般回到螺門半塘新村的家中。（都市快報）

據附近村民說，在這種情況下還能回來，本身就是一個奇蹟。有知情人說，張伯回到家時面色還不錯，只因長期日曬，皮膚變得更黑。

村民猜測，張伯可能落水後順着潮水，來到某個礁石或島上。（都市快報）

至於這11天如何生存，目前仍不知道，要等張伯休息好了才知道。村民猜測，張伯可能落水後順着潮水，來到某個礁石或島上。