台F-16戰機墮海飛官失聯 空軍：已完成黑盒打撈，將送美判讀鑑定
撰文：盧詩文
出版：更新：
1月6日晚，台灣花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，29歲飛官辛柏毅上尉疑於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，台灣軍方目前全力搜救中。
3月16日，經多日水下探勘，台灣軍方順利打撈此前尋獲的失事F-16戰機的「黑盒」（Black box），後續將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清肇因。
3月17日，經台灣軍方證實，已於16日打撈到黑盒，經比對確屬失事F-16戰機所有，也發現戰機殘骸，不過並未見到飛官辛柏毅遺骸。
針對先前飛安事件機體打撈作業進度，台灣空軍司令部今天（17日）說明，日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子，經比對確屬失事F-16戰機所有，已完成打撈，並載運返港。後續黑盒將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清肇因。
據此前報道，1月6日傍晚6時許，辛柏毅自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘失聯至今。
空軍司令部督察長江義誠於1月22日表示，經多日探勘，已掌握黑盒子的確切坐標與深度，水深約2500公尺，已請打撈公司支援打撈工作。
台媒報道指，辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他失聯前剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。
台F-16戰機墮海飛行員失聯多日 海軍：調整並擴大搜索海域範圍台F-16戰機墮海飛行員持續失聯 空軍：已精確定位黑盒台F-16戰機墮海飛行員失聯 近日剛度完蜜月 家屬：想再見你一面台F-16戰機墮海飛行員失聯 台灣採購150架F-16戰機至今11架失事台F-16戰機失聯機師仍下落不明 蔡英文令徹查事故：該負責就負責