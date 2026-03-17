台F-16戰機墮海飛官失聯　空軍：已完成黑盒打撈，將送美判讀鑑定

1月6日晚，台灣花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，29歲飛官辛柏毅上尉疑於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，台灣軍方目前全力搜救中。



3月16日，經多日水下探勘，台灣軍方順利打撈此前尋獲的失事F-16戰機的「黑盒」（Black box），後續將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清肇因。



3月17日，經台灣軍方證實，已於16日打撈到黑盒，經比對確屬失事F-16戰機所有，也發現戰機殘骸，不過並未見到飛官辛柏毅遺骸。

持續尋找辛柏毅，初步掌握黑盒子定位範圍，連日將進行水下探測。（臉書@台灣海洋委員會主任委員管碧玲）

針對先前飛安事件機體打撈作業進度，台灣空軍司令部今天（17日）說明，日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子，經比對確屬失事F-16戰機所有，已完成打撈，並載運返港。後續黑盒將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清肇因。

據此前報道，1月6日傍晚6時許，辛柏毅自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘失聯至今。

飛行員辛柏毅。（資料圖片）

空軍司令部督察長江義誠於1月22日表示，經多日探勘，已掌握黑盒子的確切坐標與深度，水深約2500公尺，已請打撈公司支援打撈工作。

台媒報道指，辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他失聯前剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。