海南貨船翻側船員墮海　4人獲救2人失聯

1月31日晚上10時許，海南有貨船翻側，6名船員墮海。海南儋州海警局接報到場，先後救起4人，尚有2人失聯。



《央視新聞》、《三沙衛視》報道，1月31日晚上10時許，儋州海警局接報，在東方附近海域，有一艘貨船因貨物未固定好導致船舶傾斜翻偷，船上6名船員墮海。

儋州海警局立刻指派停靠在東方八所港的海警執法艇福灣艇趕赴事發海域，福灣艇於當晚11時許抵達目標海域。

海警救援人員使用掃海燈展開地毯式搜索，發現墮海船員。（三沙衛視）

墮海船員獲救。（央視新聞）

由於事發海域水深流急，且夜間能見度極低，現場浪高2.5米，陣風達到7級，海況十分惡劣。海警救援人員使用掃海燈展開地毯式搜索，經過搜尋，在2月1日凌晨零時45分發現2名墮海船員，並將他們救上執法艇。

福灣艇安排醫護人員為2名獲救船員初步檢查身體及處理傷口，準備了衣服、熱水和食物，並安排執法員安撫2人，及時聯繫家屬。

醫護人員為獲救船員處理傷口。（三沙衛視）

另有2名船員由八所海上搜救分中心救起，尚有2人失聯。海警救援艦艇和當地海事部門持續搜救。