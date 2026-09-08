體重超300Kg無法坐立！30歲男瀕死送醫　家屬：再胖下去人就沒了

「1，2，3！大家一起使勁！」9月4日下午，在重症監護室（ICU）歷經13天的專業救治後，體重635斤（317.5Kg）的超級肥胖患者曉洲（化名）心肺指標終於降到可控範圍，轉回普通病房。12位醫護人員協同配合，花了18分鐘才將他轉移到由兩張病床拼接而成的特製病床上。



武漢大學中南醫院肥胖症與代謝病外科中心負責人、主任醫師李震透露，曉洲目前已經成功闖過減重救命的第一道關卡。接下來，他將在科室接受2個月的內科綜合減重治療，目標是減重100斤左右，為後續減重手術創造條件。

曉洲目前已經成功闖過減重救命的第一道關卡。（長江日報）

今年30歲的曉洲是東北人，身高1米88，長期在昆明工作，此次來漢就診時體重高達635斤，是武漢大學中南醫院開展減重與代謝手術13年來接診的體重最重患者，也是目前公開報道的全國第二重肥胖患者。

體重超300Kg男子因肥胖進入ICU▼▼▼

因體重超標，曉洲無法乘坐飛機和高鐵，家屬聘請一名護士陪同，包車從昆明出發，歷經23小時的長途奔波，8月23日下午抵達武漢大學中南醫院。入院時，曉洲無法站立、坐起，身體狀態極差。

檢查結果更讓人揪心：曉洲出現嚴重的呼吸衰竭和心力衰竭，多臟器功能不全，全身嚴重水腫，皮膚褶皺處大面積破潰感染，體內炎性指標爆表，隨時面臨氣管插管治療，生命岌岌可危。

為全力救治患者，醫院迅速啟動多學科會診。

對他而言，需要先保命，再減重。

李震介紹。經過10多天的治療，曉洲的水腫消了很多，體重減了四五十斤。「如果第二步能順利實現，曉洲就有了手術機會。」

2024年春節後，家人發現曉洲體重已突破560斤，母親專程赴昆明照顧兩個月，堅持清淡飲食、嚴格控食，體重減了幾十斤。擔心兒子健康的父母，商量後決定將他送入減肥營。

經過10多天的治療，曉洲的水腫消了很多，體重減了四五十斤。（抖音@武漢發布）

堅持了一個月後，曉洲執意出營。脱離營養飲食和減重訓練後，曉洲的體重徹底失控，去年5月體重突破600斤，身體也發出嚴重預警：稍作活動就氣喘不止，血壓持續偏高，平躺即重度缺氧，減重針劑也毫無效果。

看着兒子生命狀態日漸危急，家人萬分焦急：

再胖下去，人就沒了！

李震提醒，一定要樹立科學的體重管理意識，千萬不要等到體重超標嚴重、身體臟器受損時，才想起減重。尤其是青少年和青年群體，長期不良飲食、作息習慣紊亂極易導致體重異常增長，需及時調整生活方式，必要時儘早到正規醫院專科就診，在醫生幫助下科學管控體重。

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